    Angriff ab Ende des Jahres

    Toyota: Mit "Rekord-Auto" zur Nummer 1

    Der japanische Auto-Riese bringt einen Vollhybridantrieb erstmals im Kleinstwagensegment. Mit dem neuen Aygo X Hybrid zielt Toyota auf einen rekordverdächtig niedrigen Verbrauch. 

    Die vorläufigen Werte sind dabei eine Ansage: 3,7 Liter auf 100 Kilometer und C02-Emissionen von nur 85 g/km. Das ist Teil des "Multi-Path-Ansatzes" des größten Autoherstellers der Welt – der unter anderem darauf abzielt, in allen Segmenten elektrifizierte Optionen anzubieten, um C02-Emissionen zu reduzieren.

    Hinter den starken und rekordverdächtigen Werten steckt das Hybridsystem des größeren Yaris: Ein 1,5-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor arbeitet mit einem Elektromotor zusammen und liefert 85kW/116 PS. Das sind 44 PS mehr als beim bisherigen reinen Benziner. Um das komplexe Hybridsystem im kompakten Aygo X unterzubringen, waren einige Kniffe der Ingenieure nötig. So verlängerten sie den vorderen Überhang um 76 Millimeter, um Platz für den größeren Motor zu schaffen, ohne die Proportionen zu beeinträchtigen. Außerdem bleibt der Wendekreis mit unter zehn Metern stadtfreundlich klein.

    Eine längs statt parallel angeordnete Lithium-Ionen-Batterie unter den Rücksitzen schafft überraschend viel Platz – sogar im Kofferraum (231 Liter). Damit bietet der Aygo beispielsweise sechs Liter mehr Platz als der Fiat Panda von 2021.

    Das Beschleunigen von 0 auf 100 km/h dauert 9,2 Sekunden. Je nach Batterieladung erlaubt der Viertürer ein rein elektrisches Fahren mit bis zu 130 km/h. Auch optisch wurde Aygo X modernisiert: Neue Scheinwerfer, ein angepasster Kühlergrill und markante Crossover-Elemente betonen die Linienführung. Zusätzliche Optionen (etwa ein Stoff-Faltdach und die sportliche GR-Designlinie) runden das Paket ab. 
    Ende des Jahres wird der Aygo X Hybrid bei den Händlern erwartet. Einen Preis hat Toyota bislang nicht genannt.

    Toyota konkurriert im A-Segment mit den Fahrzeugen Hyundai i10, Fiat Panda, Fiat 500, Dacia Spring, Renault Twingo und Suzuki Ignis. Im abgelaufenen Jahr erzielte Toyota in Europa einen Marktanteil von 7,1 Prozent und steigerte diesen damit im Vergleich zu 2023 (6,4 Prozent).

    Bisher belegte Toyota im A-Segment mit dem Aygo X den zweiten Platz hinter Renault. Das soll sich zukünftig ändern. Der Aygo X Hybrid ist das erste Fahrzeug im A-Segment mit einem Vollhybridantrieb, was ihn besonders umweltfreundlich macht.

    Mit ihm möchte Toyota seine Position im A-Segment weiter ausbauen und von der wachsenden Nachfrage nach Hybridfahrzeugen profitieren. 2024 stieg der Marktanteil von Hybridfahrzeuge auf 34,7 Prozent. In diesem Jahr wurde diese Zahl bereits im abgelaufenen August eingestellt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Toyota Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 6,30EUR auf Frankfurt (25. September 2025, 08:11 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Paul Späthling
