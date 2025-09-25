Börsen Update Europa - 25.09. - TecDAX schwach -1,55 %

Der MDAX steht bei 30.068,99 PKT und verliert bisher -0,66 %. Top-Werte: Rational +2,79 %, Aurubis +1,84 %, Nordex +1,49 % Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -4,87 %, Hochtief -3,89 %, Bilfinger -3,80 %

Der DAX steht bei 23.417,71 PKT und verliert bisher -1,15 %. Top-Werte: Commerzbank +2,01 %, E.ON +1,04 %, Hannover Rueck +0,89 % Flop-Werte: Siemens Healthineers -4,93 %, Heidelberg Materials -4,37 %, Siemens Energy -4,19 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (13:59:56) bei 3.598,16 PKT und fällt um -1,55 %.

Top-Werte: Nordex +1,49 %, CANCOM SE +1,42 %, TeamViewer +1,35 %

Flop-Werte: Siemens Healthineers -4,93 %, Carl Zeiss Meditec -4,87 %, SILTRONIC AG -3,71 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.423,26 PKT und fällt um -0,75 %.

Top-Werte: Iberdrola +1,09 %, Deutsche Boerse +0,59 %, DANONE +0,55 %

Flop-Werte: Siemens Energy -4,19 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,90 %, SAP -2,64 %

Der ATX steht bei 4.620,56 PKT und verliert bisher -0,79 %.

Top-Werte: UNIQA Insurance Group +0,73 %, Verbund Akt.(A) +0,36 %, OMV +0,26 %

Flop-Werte: PORR -3,53 %, STRABAG -2,63 %, Wienerberger -2,61 %

Der SMI steht bei 11.928,50 PKT und verliert bisher -0,23 %.

Top-Werte: Swiss Re +1,59 %, Novartis +1,01 %, Swisscom +0,98 %

Flop-Werte: Sonova Holding -3,81 %, Holcim -3,53 %, Amrize -2,85 %

Der CAC 40 steht bei 7.770,24 PKT und verliert bisher -0,69 %.

Top-Werte: Renault +1,34 %, ORANGE +0,91 %, Dassault Systemes +0,64 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -2,90 %, Eurofins Scientific -2,21 %, EssilorLuxottica -1,85 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.621,34 PKT und fällt um -0,86 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +6,71 %, SKF (B) +1,20 %, Essity Registered (B) +0,50 %

Flop-Werte: Getinge (B) -3,21 %, Nordea Bank Abp -1,95 %, SSAB Registered (A) -1,42 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.060,00 PKT und steigt um +1,20 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,22 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,83 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,25 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -6,36 %, Jumbo -2,98 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,12 %