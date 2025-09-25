Rheinmetall-Chef sieht gute Chancen für Blohm+Voss-Werft

finanzthema schrieb 21.09.25, 13:55

Wenn ich ein Bedenken von mir äußern dürfte.

Was mir an der Politik von Rheinmetall nicht gefällt ist die Abhängigkeit von Amerika. Die ganzen Kooperation die RM mit amerikanischen Rüstubgskonzernen schließt in Europa, diesen dem Ziel profitorientiert Produktionen zu erweitern und auszubauen, behindern aber Forschung und Entwicklung eigener selbstständiger Produkte (weil das kostet ja erstmal Geld). Außerdem ermöglicht man den Amerikanern unter dem Deckmantel von Rheinmetall viele europäische Aufträge abzubekommen. Diese Bereinbarungen sind selbstverständlich einseitig, d.h. gelten nur in Europa, in Amerika z.B bleiben die Konzerne alleine um ja nicht RM in irgendwelche Staatsaufträge zu integrieren.

RM sollte meiner Meinung in gewissen Punkten so sehr es schmerzt nicht zur monetär agieren, weil uns das langfristig ein Haufen kostet.

Letztens habe ich gelesen dass z.B ThyssenKrupp bei der neuen Fregatte hinterherhängt, weil man von Technologien europäischer Partner abhängig ist, bei denen es zu Liegerverzögerungen etc kommt. Was plant RM, auf Partner von Amerika zu setzten. Das ist super Fregatten werden schneller gebaut, mehr Profit, aber die Technologie ist nicht mehr in Europa und auch ein gutes Rüstungsmetzwerk wird in Europa behindert.

Das selbe mit Kooperationen mit Raytheon und Lockheed Martin.

Was ich mir gewünscht hätte wäre eine Forschung an einem eigenständigem Luftabwehrverteidigubgssystem wie die Patriotsysteme etc. So was hat RM nicht im Sortiment, könnten wir aber dringend auch gebrauchen.

Ich bin Rheinmetall Aktionär, noch mehr bin ich aber Europäer. Und wenn es irgendwann die Wahl gibt zwischen einem Produkt von Rheinmetall (Anteil aber nur z.B. 20%) und einem europäischen Konkurrenten, bei gleichen Spezifikationen, dann hoffe ich dass die Bundesregierung nicht Rheinmetall den Auftrag gibt.

Ich möchte Rheinmetall nicht schaden, sondern möchte dass sie eine echte Konkurrenz mit Größen Produktportfolio als es heute ist, zu den Amerikanischen Konzernen in dem nächsten Jahrzehnt wird. Und nicht zu einem amerikanische Ableger in Europa, der die schmutzige Arbeit macht.