Rheinmetall-Chef sieht gute Chancen für Blohm+Voss-Werft
- Rheinmetall-Chef sieht Potenzial für Blohm+Voss.
- Übernahme der Militärsparte von Lürssen geplant.
- Personalaufstockung auf 70.000 Beschäftigte angestrebt.
HAMBURG (dpa-AFX) - Rheinmetall-Chef Armin Papperger sieht gute Zeiten auf die Blohm+Voss-Werft im Hamburger Hafen zukommen. Es gebe ein erhebliches Potenzial für die Werften in Deutschland und natürlich auch für den Standort Hamburg, sagte Papperger in Hamburg am Rande der Unterzeichnung einer Absichtserklärung für den Bau einer Munitionsfabrik in Lettland. "In allen Standorten, wo wir bisher eingestiegen sind, haben wir das Personal deutlich erhöht."
Deutschlands größter Rüstungskonzern hatte sich Mitte des Monats mit der Bremer Werftengruppe Lürssen auf einen Kauf ihrer Militärsparte NVL geeinigt, dazu zählt auch Blohm+Voss in Hamburg. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kartellbehörden ist die Übernahme für Anfang 2026 geplant. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, angesichts der Milliardenumsätze beider Firmen dürfte aber eine gewaltige Summe an die Lürssen-Eigner fließen.
"Ich bin der festen Überzeugung, dass das sehr positiv für den Standort hier in Hamburg sein wird", sagte Papperger. Rheinmetall habe derzeit etwa 40.000 Beschäftigte. "Wir wollen auf 70. 000 Beschäftigte hochlaufen und dafür brauchen wir auch Kapazitäten." Und die Werften seien ein Bereich, wo das möglich sei. Das Unternehmen habe momentan einen Auftragsbestand von rund 65 Milliarden Euro. Papperger geht davon aus, dass sich das binnen kurzer Zeit verdoppeln werde.
"Wir müssen das abarbeiten. Dafür brauchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", suchte der Konzernchef Sorgen von Hamburger Beschäftigten zu zerstreuen./klm/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 1.958 auf Tradegate (25. September 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +3,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 89,98 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.035,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von -11,47 %/+14,47 % bedeutet.
Bissl was für Interessierte...
Was mir an der Politik von Rheinmetall nicht gefällt ist die Abhängigkeit von Amerika. Die ganzen Kooperation die RM mit amerikanischen Rüstubgskonzernen schließt in Europa, diesen dem Ziel profitorientiert Produktionen zu erweitern und auszubauen, behindern aber Forschung und Entwicklung eigener selbstständiger Produkte (weil das kostet ja erstmal Geld). Außerdem ermöglicht man den Amerikanern unter dem Deckmantel von Rheinmetall viele europäische Aufträge abzubekommen. Diese Bereinbarungen sind selbstverständlich einseitig, d.h. gelten nur in Europa, in Amerika z.B bleiben die Konzerne alleine um ja nicht RM in irgendwelche Staatsaufträge zu integrieren.
RM sollte meiner Meinung in gewissen Punkten so sehr es schmerzt nicht zur monetär agieren, weil uns das langfristig ein Haufen kostet.
Letztens habe ich gelesen dass z.B ThyssenKrupp bei der neuen Fregatte hinterherhängt, weil man von Technologien europäischer Partner abhängig ist, bei denen es zu Liegerverzögerungen etc kommt. Was plant RM, auf Partner von Amerika zu setzten. Das ist super Fregatten werden schneller gebaut, mehr Profit, aber die Technologie ist nicht mehr in Europa und auch ein gutes Rüstungsmetzwerk wird in Europa behindert.
Das selbe mit Kooperationen mit Raytheon und Lockheed Martin.
Was ich mir gewünscht hätte wäre eine Forschung an einem eigenständigem Luftabwehrverteidigubgssystem wie die Patriotsysteme etc. So was hat RM nicht im Sortiment, könnten wir aber dringend auch gebrauchen.
Ich bin Rheinmetall Aktionär, noch mehr bin ich aber Europäer. Und wenn es irgendwann die Wahl gibt zwischen einem Produkt von Rheinmetall (Anteil aber nur z.B. 20%) und einem europäischen Konkurrenten, bei gleichen Spezifikationen, dann hoffe ich dass die Bundesregierung nicht Rheinmetall den Auftrag gibt.
Ich möchte Rheinmetall nicht schaden, sondern möchte dass sie eine echte Konkurrenz mit Größen Produktportfolio als es heute ist, zu den Amerikanischen Konzernen in dem nächsten Jahrzehnt wird. Und nicht zu einem amerikanische Ableger in Europa, der die schmutzige Arbeit macht.
Zur Erläuterung:
Es finden heute an der Börse gleichzeitig mehrere Verfallstermine für Aktienoptionen, Aktienindexoptionen und Aktienindex-Futures statt. Dies führt zu erhöhter Volatilität (starken Kursschwankungen) und kann das Handelsvolumen erheblich steigern, da die Marktteilnehmer ihre Positionen schließen oder umgestalten müssen. Der Tag wird traditionell am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember begangen.
Also nicht wundern, wenn sich die Werte (insbesondere Rheinmetall) ohne ersichtlichen Grund merkwürdig verhalten.