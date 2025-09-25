Verve Group Registered (A) Aktie tiefrot - 25.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Verve Group Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -5,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Verve Group Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -12,42 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um +2,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,91 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Verve Group Registered (A) -26,14 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,12 % geändert.

Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,02 % 1 Monat +0,91 % 3 Monate -12,42 % 1 Jahr -31,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verve Group Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die hohe Verschuldung der Verve Group, die sich von 370 Mio.€ auf 420 Mio.€ erhöht hat. Die Übernahmen von acardo und Captify werden als strategisch positiv, aber auch als Risiko betrachtet, da sie die Schuldenquote weiter erhöhen. Es gibt Bedenken hinsichtlich möglicher Kapitalerhöhungen und der Verwässerung der Aktien. Technisch wird ein Anstieg des Kurses auf 4€ und 6€ erwartet, sofern der Gesamtmarkt stabil bleibt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verve Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 442,62 Mio.EUR wert.

Am 22. September 2025 veröffentlichte First Berlin Equity Research ein Update zur Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), in dem Analyst Ellis Acklin die Kaufempfehlung bekräftigte.

Verve Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

