Pan American Energy gibt Einzelheiten des bevorstehenden Feldprogramms auf Tharsis bekannt

25. September 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich, weitere Einzelheiten der bevorstehenden Explorationskampagne 2025 auf dem Projekt Tharsis am Squalus Lake in den Northwest Territories bereitzustellen. Ziel des Programms ist es, das geologische Verständnis des Projekts durch eine integrierte bathymetrische Vermessung und Arbeiten zur Charakterisierung von Ausbissen zu vertiefen. Die Arbeiten, die über rund zwei Wochen im September stattfinden werden, werden sich auf die Kartierung des Seebodens und die Untersuchung des zutage tretenden Grundgesteins im Umfeld konzentrieren.

Die spezifische bathymetrische Vermessung wird voraussichtlich zur Erarbeitung eines hochauflösenden digitalen Modells des Seebodens führen und, soweit möglich, die Bilderfassung bis zur Grenzfläche zwischen den Sedimenten und dem Grundgestein hin erweitern. Ergänzt wird diese Vermessung durch gezielte Untersuchungen von Ausbissen rund um den See, wobei das Team die magnetische Suszeptibilität messen und detaillierte lithologische Beschreibungen verfassen wird. Die Zusammenführung dieser Datensätze soll zur Verfeinerung des regionalen Geomodells, der Verbesserung der Korrelationen zwischen der Geologie an der Oberfläche und geophysikalischen Anomalien sowie der Ermittlung erster Bohrziele beitragen.

Das Unternehmen wird auch eine archäologische Folgenabschätzung (Archaeological Impact Assessment/AIA) absolvieren, um sicherzustellen, dass die zukünftige Exploration unter Beachtung des territorialen Erbes und der kulturellen Richtlinien erfolgt. Diese Arbeiten bauen auf der zuvor erfolgten archäologischen Bestandsaufnahme (Archaeological Overview Assessment/AOA) auf und sind ein wichtiger Schritt, um das Projekt auf nachhaltige und umweltgerechte Weise für Bohrungen zu erschließen.

Adrian Lamoureux, CEO von Pan American Energy, sagt dazu: „Dieses Programm ist ein wichtiger Schritt nach vorne für das Projekt Tharsis. Die bathymetrische Vermessung wird zusammen mit den eingehenden Untersuchungen der Ausbisse dazu beitragen, uns ein umfassendes Bild der Geologie unterhalb des Squalus Lake zu vermitteln. Wir gehen davon aus, dass diese Ergebnisse nicht nur unser Geomodell verfeinern werden, sondern auch die wissenschaftliche Grundlage für die Identifizierung von Bohrzielen schaffen werden.“