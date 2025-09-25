DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Dank des starken dritten Quartals dürfte auch das operative Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres über den Erwartungen liegen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Darauf sollten die Anleger auch nach der jüngsten Kursstärke noch positiv reagieren, zumal auch das aktuelle Geschäft gut laufe./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 07:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,84 % und einem Kurs von 15,23EUR auf Tradegate (25. September 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
