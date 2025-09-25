DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Dank des starken dritten Quartals dürfte auch das operative Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres über den Erwartungen liegen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Darauf sollten die Anleger auch nach der jüngsten Kursstärke noch positiv reagieren, zumal auch das aktuelle Geschäft gut laufe./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 07:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,84 % und einem Kurs von 15,23EUR auf Tradegate (25. September 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m

