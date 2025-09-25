    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsH & M Hennes & Mauritz (B) AktievorwärtsNachrichten zu H & M Hennes & Mauritz (B)
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Dank des starken dritten Quartals dürfte auch das operative Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres über den Erwartungen liegen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Darauf sollten die Anleger auch nach der jüngsten Kursstärke noch positiv reagieren, zumal auch das aktuelle Geschäft gut laufe./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 07:51 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,84 % und einem Kurs von 15,23EUR auf Tradegate (25. September 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Adam Cochrane
    Analysiertes Unternehmen: H&M
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 130
    Kursziel alt: 130
    Währung: SEK
    Zeitrahmen: 12m


