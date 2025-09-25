DZ BANK stuft LANXESS AG auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Lanxess von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler begründete dies am Donnerstag mit niedrigeren Gewinnerwartungen für den Spezialchemiekonzern./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 22,42EUR auf Tradegate (25. September 2025, 14:07 Uhr) gehandelt.
