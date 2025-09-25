Forint auf Rekordjagd: Was macht die Währung so stark? Experten überrascht

Zum Greenback ist die ungarische Währung in der Spitze um mehr als 20 Prozent gestiegen. Das ist mehr als jede andere der 31 wichtigsten Währungen, die von Bloomberg verfolgt werden, mit Ausnahme des Rubels , der seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine nicht mehr frei gehandelt wird. Aber nicht nur der US-Dollar hat die Kraft des Forint zu spüren bekommen, auch gegenüber dem Euro hat sich die Währung um fast 6 Prozent verteuert. Der Trend könnte Experten zufolge anhalten.

Der ungarische Forint lässt 2025 alle anderen Währungen alt aussehen – und das in einem Jahr, das von globalen Unsicherheiten geprägt ist. Seit Jahresbeginn hat die Devise die beste Performance gegenüber dem US-Dollar erzielt und auch zum Euro kräftig zugelegt.

Aber was macht den Forint so besonders? Hinter dem Erfolg steckt vor allem die aggressive Geldpolitik der ungarischen Zentralbank. Mit einem Leitzins von 6,5 Prozent – dem höchsten in der EU – hat Ungarn eine der strengsten Zinspolitiken im Westen aufrechterhalten, was den Forint im Vergleich zu anderen Währungen begünstigt. Da die Inflation in dem Land das Ziel der Zentralbank übersteigt, gehen Analysten der ING Bank und von Citigroup davon aus, dass die Zinspolitik weiterhin darauf ausgerichtet sein wird, den Preisdruck zu dämpfen.

Doch der Forint hat nicht nur von dieser Zinspolitik profitiert. Die Schwäche des US-Dollars, besonders nach der jüngsten Zinssenkung der US-Notenbank, hat ebenfalls für eine kräftige Stärkung der ungarischen Devise gesorgt. In Kombination mit einer stabilen Geldpolitik und einem wachstumsorientierten Umfeld hat Ungarn im globalen Währungsmarkt die Nase vorn. Die Inflation ist zwar festgefahren, scheint aber zumindest nicht mehr zu steigen und könnte von der Zentralbank in den Griff bekommen werden. Das stärkt zusätzlich das Vertrauen in den Forint.

Neben der Fed haben auch die EZB und andere große Zentralbanken die Leitzinsen in den vergangenen Monaten deutlich gesenkt, wodurch die ungarische Devise nur weiter an Attraktivität gewinnt. Das macht den Forint aktuell zu einer der interessantesten Währungen für Carry-Trade-Investoren interessant, die von den Differenzen zwischen den Zinssätzen profitieren wollen.

Analysten wie Zoltan Varga von Equilor Investment sind sich sicher: Der Forint hat noch weiteres Aufwärtspotenzial – er könnte gegenüber dem Euro bis Ende 2025 die 390er-Marke nachhaltig unterschreiten. Auch Banken wie die MBH Bank und ING sehen weiterhin positive Aussichten für den Forint, besonders durch die anhaltend starke Zinspolitik der Zentralbank.

Die künftigen Aussichten des Forint bleiben jedoch nicht nur positiv. Auch wenn die hohen Zinsen und die stabile Wirtschaft in Ungarn den Forint aktuell stützen, könnten globale Schocks auch für kurzfristige Rückschläge sorgen. Spätestens im nächsten Jahr ist auch eine Zinssenkung der Zentralbank möglich. Dennoch bleibt die Währung der heimliche Gewinner des Jahres. Und das Potenzial scheint noch lange nicht ausgeschöpft.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion