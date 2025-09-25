    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Größte E-Autofabrik Europas

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bekommt Tesla einen chinesischen Nachbarn in Brandenburg?

    Dreame, der chinesische Autohersteller, plant eine gigantische E-Autofabrik in Brandenburg, doch die Flächenproblematik und langwierige Genehmigungsprozesse könnten das Projekt gefährden. Wie geht es weiter?

    Für Sie zusammengefasst
    • Dreame plant E-Autofabrik in Brandenburg, größer als Tesla.
    • Flächenproblematik und Genehmigungen gefährden Projekt.
    • Produktionsstart 2027, aber nur 230 Hektar verfügbar.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Größte E-Autofabrik Europas - Bekommt Tesla einen chinesischen Nachbarn in Brandenburg?
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Der chinesische Hersteller Dreame plant, eine E-Autofabrik in Brandenburg zu errichten, die größer sein soll als das Tesla-Werk in Grünheide. Die Produktionen von Superluxus-Sportwagen und weiteren Modellen wie SUVs haben großes Interesse geweckt. Allerdings stößt der Plan auf ein ernstes Problem: Das geplante Grundstück bei Fürstenwalde ist zu klein für die riesige Fabrik.

    Laut Landrat Frank Steffen (SPD) umfasst die Fläche lediglich 230 Hektar, während Tesla mehr als 300 Hektar für sein Werk nutzt. Steffen erklärte, dass es "drei bis vier Jahre" dauern würde, bis hier Baurecht geschaffen werden könnte. Deame wolle aber bereits ab 2027 mit der Produktion beginnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    410,69€
    Basispreis
    2,19
    Ask
    × 14,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    459,14€
    Basispreis
    2,88
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zusätzlich müsste der Flächennutzungsplan geändert werden, was eine Bürgerbeteiligung und eine Genehmigung durch die Gemeinde erforderlich machen würde. Steffen sieht daher keine Möglichkeit, ein Projekt dieser Größenordnung in seinem Landkreis zu realisieren. Auch im Nachbarkreis Märkisch-Oderland gibt es laut Vize-Landrat Friedemann Hanke (CDU) keine verfügbaren, großen Gewerbeflächen.

    Das Wirtschaftsministerium Brandenburgs musste einräumen, dass bis 2027 keine Flächen über 100 Hektar zur Verfügung stehen. Das geplante Gewerbegebiet Neuseddin bei Potsdam wird erst 2032 bezugsfertig. Im Gegensatz dazu konnte Tesla in Grünheide dank eines bereits seit 20 Jahren existierenden Flächennutzungsplans schnell mit dem Bau beginnen.

    Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bestätigte laut BILD die Gespräche mit Dreame. Die Konkurrenz für Tesla in Europa nimmt immer weiter zu. Im August verkaufte man auf dem europäischen Markt weniger Autos als BYD.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Größte E-Autofabrik Europas Bekommt Tesla einen chinesischen Nachbarn in Brandenburg? Dreame, der chinesische Autohersteller, plant eine gigantische E-Autofabrik in Brandenburg, doch die Flächenproblematik und langwierige Genehmigungsprozesse könnten das Projekt gefährden. Wie geht es weiter?