Bekommt Tesla einen chinesischen Nachbarn in Brandenburg?

Laut Landrat Frank Steffen (SPD) umfasst die Fläche lediglich 230 Hektar, während Tesla mehr als 300 Hektar für sein Werk nutzt. Steffen erklärte, dass es "drei bis vier Jahre" dauern würde, bis hier Baurecht geschaffen werden könnte. Deame wolle aber bereits ab 2027 mit der Produktion beginnen.

Der chinesische Hersteller Dreame plant, eine E-Autofabrik in Brandenburg zu errichten, die größer sein soll als das Tesla-Werk in Grünheide. Die Produktionen von Superluxus-Sportwagen und weiteren Modellen wie SUVs haben großes Interesse geweckt. Allerdings stößt der Plan auf ein ernstes Problem: Das geplante Grundstück bei Fürstenwalde ist zu klein für die riesige Fabrik.

Zusätzlich müsste der Flächennutzungsplan geändert werden, was eine Bürgerbeteiligung und eine Genehmigung durch die Gemeinde erforderlich machen würde. Steffen sieht daher keine Möglichkeit, ein Projekt dieser Größenordnung in seinem Landkreis zu realisieren. Auch im Nachbarkreis Märkisch-Oderland gibt es laut Vize-Landrat Friedemann Hanke (CDU) keine verfügbaren, großen Gewerbeflächen.

Das Wirtschaftsministerium Brandenburgs musste einräumen, dass bis 2027 keine Flächen über 100 Hektar zur Verfügung stehen. Das geplante Gewerbegebiet Neuseddin bei Potsdam wird erst 2032 bezugsfertig. Im Gegensatz dazu konnte Tesla in Grünheide dank eines bereits seit 20 Jahren existierenden Flächennutzungsplans schnell mit dem Bau beginnen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bestätigte laut BILD die Gespräche mit Dreame. Die Konkurrenz für Tesla in Europa nimmt immer weiter zu. Im August verkaufte man auf dem europäischen Markt weniger Autos als BYD.

