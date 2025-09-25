Analysten Top-Pick: Darum ist BMW derzeit die beste deutsche Auto-Aktie

Der chinesische Markt stellt eine enorme Herausforderung dar, da westliche Automobilhersteller dort unter starkem Preisdruck durch chinesische Anbieter wie BYD stehen. Insbesondere für BMW wird die Trendumkehr in China eine Nagelprobe, die den Erfolg der "Neuen Klasse" maßgeblich beeinflussen wird. Der iX3 bietet eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern, schnellere Ladezeiten und effizientere Batterien. Doch diese Innovationen haben ihren Preis: Der Einstiegspreis liegt bei rund 68.900 Euro.

Die neue Plattform wurde speziell für Elektroantriebe konzipiert und fordert beträchtliche Milliarden-Investitionen. BMW hofft, damit vor allem auf dem schwierigen chinesischen Markt wieder Boden gut zu machen.

"BMW bleibt fundamental stark, da das Unternehmen einen erheblichen Vorsprung bei der Bewältigung des margenschmälernden BEV-Zyklus hat und – im Gegensatz zu den meisten OEMs – seinen Höhepunkt bei Forschung und Entwicklung sowie Investitionen für diesen Zyklus glaubwürdig überschritten hat", schreibt Berenberg-Analyst Romain Gourvil. "Dies dürfte 2026 für unterstützende Margen und eine positive Cashflow-Dynamik sorgen."

Für den Analysten ist die Aktie der Top-Pick unter den deutschen Autobauern. Mit einem Plus von 8 Prozent seit Jahresanfang hängt sie sowohl Volkswagen als auch Mercedes-Benz ab. Aktuell wird die Aktie mit einem KGV von etwa 8 für das Jahr 2026 gehandelt – und das, obwohl BMW höhere Margen erzielt als der als Halten bewertete Wettbewerber Mercedes-Benz.

Berenberg geht davon aus, dass BMW aufgrund seines Vorsprungs im Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) und der geringeren Investitionsausgaben in Forschung und Entwicklung im Vergleich zu anderen Herstellern einen Bewertungsaufschlag verdient.

Darüberhinaus bietet die Aktie mit einer Dividendenrendite von 5 Prozent eine der höchsten Ausschüttungsquoten im DAX. In einem schwierigen Marktumfeld für batterieelektrische Fahrzeuge habe BMW durch seine Flexibilität beim Produktionsmix von Antriebsarten einen entscheidenden Vorteil, meint Gourvil. Das Unternehmen bleibe daher führend unter den traditionellen Herstellern (abgesehen von reinen EV-Marken) und verzeichnet mittlerweile eine BEV-Durchdringung von 25 Prozent, was einen Anstieg von 5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





