die Bayerische startet gesellschaftlichen Weckruf (FOTO)

München (ots) - Mit einer bundesweiten Initiative macht die Bayerische auf die

dramatische Lage der Altersversorgung in Deutschland aufmerksam. Die aktuellen

Zahlen sind alarmierend: Fast jeder fünfte Rentner gilt als armutsgefährdet. Im

Jahr 2024 waren es 19,4 Prozent der über 65-Jährigen, das entspricht rund 3,5

Millionen Menschen. Es ist die höchste Armutsgefährdungsquote seit 2020,

besonders Frauen sind betroffen.



Über 1,4 Millionen Ruheständler in Deutschland gehen trotz Rentenbezug weiter

einer Erwerbstätigkeit nach, knapp 375.000 davon in regulären

Beschäftigungsverhältnissen. Nur 29 Prozent geben an, dies freiwillig zu tun,

während ein Drittel aus finanzieller Notwendigkeit arbeitet (Quelle: Statista).

Zudem erhält die Hälfte aller Rentner weniger als 1.250 Euro monatlich aus der

gesetzlichen Rente. Experten schätzen, dass Arbeitnehmer 10 bis 15 Prozent ihres

Nettoeinkommens zusätzlich sparen müssten, um ihren Lebensstandard im Alter zu

sichern.







Verantwortung, die Menschen wachzurütteln und klarzumachen, wie wichtig es ist,

rechtzeitig zu handeln. Wer im Alter frei und selbstbestimmt leben möchte, muss

heute die richtigen Schritte gehen. Besonders junge Berufsanfänger, die ihre

ersten finanziellen Entscheidungen treffen, und Menschen kurz vor dem

Renteneintritt, die ihre Weichen neu stellen, brauchen dabei individuelle

Unterstützung. Für beide ist persönliche professionelle Beratung entscheidend,

weil sie Orientierung gibt und konkrete Lösungen aufzeigt, die keine App und

kein Standardrechner ersetzen kann", so Martin Gräfer, Vorstand bei die

Bayerische.



Um diesen Weckruf greifbar zu machen, startet die Bayerische eine bundesweite

Offensive, die seit dieser Woche online, im TV, auf Streamingplattformen und in

Social Media zu sehen ist. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die ihre Arbeit

lieben und ihr auch im Alter nachgehen, für die jedoch zugleich der Zuverdienst

eine wichtige Rolle spielt. So werden nüchterne Statistiken durch persönliche

Geschichten lebendig und verständlich.



Der Abbinder "Besser vorsorgen" bringt die zentrale Botschaft auf den Punkt: Wer

morgen selbstbestimmt leben will, muss heute handeln. Alle Filme und weitere

Informationen finden sich unter: http://www.diebayerische.de/besser-vorsorgen



Über die Bayerische



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den

Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge

(Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der

Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV

Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914

Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden

zudem Kapitalanlagen von über 4,3 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000

persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen

bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen

Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut")

bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem

Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine

AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls

mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die

Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.



Pressekontakt:



Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische

Felicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,

Telefon (089) 6787-8257,

E-Mail: mailto:presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/6125251

OTS: die Bayerische





