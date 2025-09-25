Altersarmut erreicht Millionen
die Bayerische startet gesellschaftlichen Weckruf (FOTO)
München (ots) - Mit einer bundesweiten Initiative macht die Bayerische auf die
dramatische Lage der Altersversorgung in Deutschland aufmerksam. Die aktuellen
Zahlen sind alarmierend: Fast jeder fünfte Rentner gilt als armutsgefährdet. Im
Jahr 2024 waren es 19,4 Prozent der über 65-Jährigen, das entspricht rund 3,5
Millionen Menschen. Es ist die höchste Armutsgefährdungsquote seit 2020,
besonders Frauen sind betroffen.
Über 1,4 Millionen Ruheständler in Deutschland gehen trotz Rentenbezug weiter
einer Erwerbstätigkeit nach, knapp 375.000 davon in regulären
Beschäftigungsverhältnissen. Nur 29 Prozent geben an, dies freiwillig zu tun,
während ein Drittel aus finanzieller Notwendigkeit arbeitet (Quelle: Statista).
Zudem erhält die Hälfte aller Rentner weniger als 1.250 Euro monatlich aus der
gesetzlichen Rente. Experten schätzen, dass Arbeitnehmer 10 bis 15 Prozent ihres
Nettoeinkommens zusätzlich sparen müssten, um ihren Lebensstandard im Alter zu
sichern.
"Wir dürfen diese Entwicklung nicht hinnehmen. Als Branche tragen wir
Verantwortung, die Menschen wachzurütteln und klarzumachen, wie wichtig es ist,
rechtzeitig zu handeln. Wer im Alter frei und selbstbestimmt leben möchte, muss
heute die richtigen Schritte gehen. Besonders junge Berufsanfänger, die ihre
ersten finanziellen Entscheidungen treffen, und Menschen kurz vor dem
Renteneintritt, die ihre Weichen neu stellen, brauchen dabei individuelle
Unterstützung. Für beide ist persönliche professionelle Beratung entscheidend,
weil sie Orientierung gibt und konkrete Lösungen aufzeigt, die keine App und
kein Standardrechner ersetzen kann", so Martin Gräfer, Vorstand bei die
Bayerische.
Um diesen Weckruf greifbar zu machen, startet die Bayerische eine bundesweite
Offensive, die seit dieser Woche online, im TV, auf Streamingplattformen und in
Social Media zu sehen ist. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die ihre Arbeit
lieben und ihr auch im Alter nachgehen, für die jedoch zugleich der Zuverdienst
eine wichtige Rolle spielt. So werden nüchterne Statistiken durch persönliche
Geschichten lebendig und verständlich.
Der Abbinder "Besser vorsorgen" bringt die zentrale Botschaft auf den Punkt: Wer
morgen selbstbestimmt leben will, muss heute handeln. Alle Filme und weitere
Informationen finden sich unter: http://www.diebayerische.de/besser-vorsorgen
Über die Bayerische
Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den
Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.
(Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der
Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV
Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914
Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden
zudem Kapitalanlagen von über 4,3 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000
persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen
bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen
Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut")
bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem
Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine
AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls
mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die
Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.
Pressekontakt:
Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische
Felicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,
Telefon (089) 6787-8257,
E-Mail: mailto:presse@diebayerische.de, Internet: http://www.diebayerische.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36847/6125251
OTS: die Bayerische
