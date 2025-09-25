    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Consolidated Airlines Group AktievorwärtsNachrichten zu International Consolidated Airlines Group

    die Bayerische startet gesellschaftlichen Weckruf (FOTO)

    München (ots) - Mit einer bundesweiten Initiative macht die Bayerische auf die
    dramatische Lage der Altersversorgung in Deutschland aufmerksam. Die aktuellen
    Zahlen sind alarmierend: Fast jeder fünfte Rentner gilt als armutsgefährdet. Im
    Jahr 2024 waren es 19,4 Prozent der über 65-Jährigen, das entspricht rund 3,5
    Millionen Menschen. Es ist die höchste Armutsgefährdungsquote seit 2020,
    besonders Frauen sind betroffen.

    Über 1,4 Millionen Ruheständler in Deutschland gehen trotz Rentenbezug weiter
    einer Erwerbstätigkeit nach, knapp 375.000 davon in regulären
    Beschäftigungsverhältnissen. Nur 29 Prozent geben an, dies freiwillig zu tun,
    während ein Drittel aus finanzieller Notwendigkeit arbeitet (Quelle: Statista).
    Zudem erhält die Hälfte aller Rentner weniger als 1.250 Euro monatlich aus der
    gesetzlichen Rente. Experten schätzen, dass Arbeitnehmer 10 bis 15 Prozent ihres
    Nettoeinkommens zusätzlich sparen müssten, um ihren Lebensstandard im Alter zu
    sichern.

    "Wir dürfen diese Entwicklung nicht hinnehmen. Als Branche tragen wir
    Verantwortung, die Menschen wachzurütteln und klarzumachen, wie wichtig es ist,
    rechtzeitig zu handeln. Wer im Alter frei und selbstbestimmt leben möchte, muss
    heute die richtigen Schritte gehen. Besonders junge Berufsanfänger, die ihre
    ersten finanziellen Entscheidungen treffen, und Menschen kurz vor dem
    Renteneintritt, die ihre Weichen neu stellen, brauchen dabei individuelle
    Unterstützung. Für beide ist persönliche professionelle Beratung entscheidend,
    weil sie Orientierung gibt und konkrete Lösungen aufzeigt, die keine App und
    kein Standardrechner ersetzen kann", so Martin Gräfer, Vorstand bei die
    Bayerische.

    Um diesen Weckruf greifbar zu machen, startet die Bayerische eine bundesweite
    Offensive, die seit dieser Woche online, im TV, auf Streamingplattformen und in
    Social Media zu sehen ist. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die ihre Arbeit
    lieben und ihr auch im Alter nachgehen, für die jedoch zugleich der Zuverdienst
    eine wichtige Rolle spielt. So werden nüchterne Statistiken durch persönliche
    Geschichten lebendig und verständlich.

    Der Abbinder "Besser vorsorgen" bringt die zentrale Botschaft auf den Punkt: Wer
    morgen selbstbestimmt leben will, muss heute handeln. Alle Filme und weitere
    Informationen finden sich unter: http://www.diebayerische.de/besser-vorsorgen

    Über die Bayerische

    Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den
    Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G.
    (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der
    Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV
    Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914
    Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden
    zudem Kapitalanlagen von über 4,3 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000
    persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen
    bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen
    Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut")
    bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem
    Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine
    AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls
    mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die
    Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.

