Citi warnt: Bewertungen bei US-Aktien sind gigantisch
Der Stärke des Rückenwinds für KI in einem womöglich für die Börse stürmischen Herbst, wird laut einem US-Equity-Strategen von Citigroup entscheidend dafür sein, wie lange die aktuelle Hausse am Markt halten wird.
- KI-Rückenwind entscheidend für Börsenhausse-Halt.
- Hohe Bewertungen erfordern starke Fundamentaldaten.
- Freie Cashgenerierung stärkt Technologie-Giganten.
Scott Chronert, Leiter der US-Aktienstrategie bei Citi meint, dass stark erhöhte Bewertungen "ein Thema und Anlass zur Sorge" seien.
"Die Art, wie wir das gerne einordnen, ist: Es ist nicht primär die Bewertung selbst, die das Problem darstellt. Es kommt letztlich darauf an, ob Gewinne und Fundamentaldaten diese hohen Bewertungen rechtfertigen können. Wenn du auf frühere Zeitpunkte schaust, an denen in Märkten extrem hohe Preise für neuartige Wachstumsparadigmen gezahlt wurden, dann war es meist genau diese Grundlage, die versagte – und das beendete die Hausse. So war es beim Platzen der Tech-Blase, so war es Ende 2021", meint er gegenüber CNBC.
Diese Tage möchte man da beispielsweise an Palantir denken, deren Anteile mit einem Kursgewinnverhältnis von 416 gehandelt werden.
"Wir stehen aus dieser Perspektive an einem ähnlichen Ausgangspunkt – die Frage ist, wie lang und beständig dieser KI-Rückenwind sein kann, um eine klar erkennbare fundamentale Perspektive zu stützen. Solange wir diese Sichtbarkeit sehen, stehen die Chancen für Aktien gut."
Analyst Chronert betont auch die Bedeutung der "massiven freien Cashgenerierung", insbesondere bei Technologie-Giganten, deren Geschäftsmodelle zunehmend reifen.
Das hohe freie Kapital gibt diesen Unternehmen Flexibilität, so der Citi-Manager: "Eines der Dinge, auf die wir hier achten werden, ist die Fähigkeit dieser Firmen, ihre Wettbewerbsvorteile weiter auszubauen – sei es durch den Kauf neuer Technologien oder durch den Erwerb potenzieller neuer Nachfragequellen. Sie können das. Sie haben die freie Cashgeneration, um es zu tun. Das stabilisiert das Thema."
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion