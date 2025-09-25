    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Bull or bear

    753 Aufrufe 753 0 Kommentare 0 Kommentare

    Citi warnt: Bewertungen bei US-Aktien sind gigantisch

    Der Stärke des Rückenwinds für KI in einem womöglich für die Börse stürmischen Herbst, wird laut einem US-Equity-Strategen von Citigroup entscheidend dafür sein, wie lange die aktuelle Hausse am Markt halten wird.

    Für Sie zusammengefasst
    Bull or bear - Citi warnt: Bewertungen bei US-Aktien sind gigantisch
    Foto: Seth Wenig/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    Scott Chronert, Leiter der US-Aktienstrategie bei Citi meint, dass stark erhöhte Bewertungen "ein Thema und Anlass zur Sorge" seien.

    "Die Art, wie wir das gerne einordnen, ist: Es ist nicht primär die Bewertung selbst, die das Problem darstellt. Es kommt letztlich darauf an, ob Gewinne und Fundamentaldaten diese hohen Bewertungen rechtfertigen können. Wenn du auf frühere Zeitpunkte schaust, an denen in Märkten extrem hohe Preise für neuartige Wachstumsparadigmen gezahlt wurden, dann war es meist genau diese Grundlage, die versagte – und das beendete die Hausse. So war es beim Platzen der Tech-Blase, so war es Ende 2021", meint er gegenüber CNBC.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    26.507,13€
    Basispreis
    18,99
    Ask
    × 13,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.211,07€
    Basispreis
    18,31
    Ask
    × 13,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Diese Tage möchte man da beispielsweise an Palantir denken, deren Anteile mit einem Kursgewinnverhältnis von 416 gehandelt werden. 

    "Wir stehen aus dieser Perspektive an einem ähnlichen Ausgangspunkt – die Frage ist, wie lang und beständig dieser KI-Rückenwind sein kann, um eine klar erkennbare fundamentale Perspektive zu stützen. Solange wir diese Sichtbarkeit sehen, stehen die Chancen für Aktien gut."

    Analyst Chronert betont auch die Bedeutung der "massiven freien Cashgenerierung", insbesondere bei Technologie-Giganten, deren Geschäftsmodelle zunehmend reifen.

    Das hohe freie Kapital gibt diesen Unternehmen Flexibilität, so der Citi-Manager: "Eines der Dinge, auf die wir hier achten werden, ist die Fähigkeit dieser Firmen, ihre Wettbewerbsvorteile weiter auszubauen – sei es durch den Kauf neuer Technologien oder durch den Erwerb potenzieller neuer Nachfragequellen. Sie können das. Sie haben die freie Cashgeneration, um es zu tun. Das stabilisiert das Thema."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6920,22Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bull or bear Citi warnt: Bewertungen bei US-Aktien sind gigantisch Der Stärke des Rückenwinds für KI in einem womöglich für die Börse stürmischen Herbst, wird laut einem US-Equity-Strategen von Citigroup entscheidend dafür sein, wie lange die aktuelle Hausse am Markt halten wird.