EU erteilt Zulassung für Alzheimer-Medikament von Eli Lilly

Tamakoschy schrieb 20.03.25, 08:38

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/ELI-LILLY-AND-COMPANY-13401/news/Eli-Lilly-bringt-Mounjaro-in-Indien-auf-den-Markt-nachdem-die-Arzneimittelbehorde-das-Medikament-g-49382572/

Eli Lilly bringt Mounjaro in Indien auf den Markt, nachdem die Arzneimittelbehörde das Medikament genehmigt hat

Am 20. März 2025 um 08:06 Uhr



Eli Lilly hat sein Blockbuster-Medikament Mounjaro zur Behandlung von Diabetes und zur Gewichtsreduktion in Indien auf den Markt gebracht, nachdem die indische Arzneimittelbehörde die Zulassung erteilt hatte, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die weltweite Nachfrage nach Lillys Medikamenten zur Behandlung von Diabetes und zur Gewichtsreduzierung ist sprunghaft angestiegen. Die Markteinführung stellt für das US-amerikanische Unternehmen eine große Chance dar, da in Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt, immer mehr Menschen an Fettleibigkeit und Diabetes leiden.



"Die Doppelbelastung durch Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes entwickelt sich in Indien rasch zu einer großen Herausforderung für die öffentliche Gesundheit", sagte Präsident und General Manager Winselow Tucker bei Lilly India.



In Indien leben etwa 101 Millionen Menschen mit Diabetes und Fettleibigkeit, eine chronisch-rezidivierende Krankheit, ist ein wichtiger Risikofaktor für Diabetes, so Lilly.



Mounjaro, chemisch bekannt als Tirzepatid, wird derzeit in Großbritannien und Europa unter demselben Markennamen sowohl für Diabetes als auch zur Gewichtsreduktion verkauft. In den USA wird es als Zepbound gegen Fettleibigkeit verkauft.



CEO David Ricks sagte im Februar letzten Jahres gegenüber Reuters, dass Lilly erwartet, Mounjaro bereits 2025 in Indien auf den Markt zu bringen.



Analysten haben prognostiziert, dass der weltweite Umsatz mit Medikamenten gegen Fettleibigkeit bis Anfang der 2030er Jahre 150 Milliarden Dollar pro Jahr erreichen wird.