    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU erteilt Zulassung für Alzheimer-Medikament von Eli Lilly

    Für Sie zusammengefasst
    • EU genehmigt Donanemab für Alzheimer-Frühstadium.
    • Medikament verlangsamt Verlauf, heilt nicht.
    • Zulassung unter strengen Bedingungen für Gen-Träger.
    EU erteilt Zulassung für Alzheimer-Medikament von Eli Lilly
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Für einen Teil der Menschen mit Alzheimer im Frühstadium gibt es in der EU eine weitere Behandlungsmöglichkeit. Die zuständige Europäische Kommission erteilte dem Antikörper Donanemab des US-amerikanischen Herstellers Eli Lilly eine Marktzulassung, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Damit folgte sie der Empfehlung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA. In den USA, Japan, China und Großbritannien ist der Wirkstoff unter dem Produktnamen Kisunla bereits zugelassen.

    Das Medikament kann Alzheimer weder stoppen noch heilen, sondern nur den Verlauf der Krankheit im Frühstadium etwas verlangsamen. Donanemab ist der zweite in der EU zugelassene Antikörper-Wirkstoff gegen Alzheimer. Erst im April hatte die EU-Kommission das ähnlich strukturierte Medikament Lecanemab (Handelsnamen Leqembi) von Eisai und Biogen unter strengen Auflagen zugelassen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eli Lilly!
    Long
    692,84€
    Basispreis
    4,13
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    786,08€
    Basispreis
    4,46
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Genehmigung steht unter Bedingungen

    Die Entscheidung für die Zulassung lege strenge Bedingungen für die Anwendung von Kisunla fest, hieß es seitens der Kommission. Es werde nur für Patientinnen und Patienten mit bestimmten genetischen Voraussetzungen als geeignet angesehen. Laut EMA-Experten dürfen die Betroffenen höchstens eine Kopie des ApoE4-Gens haben, das die Informationen zum Bau des Proteins Apolipoprotein E trägt.

    Der Wirkstoff kommt Schätzungen zufolge nur für sehr wenige Betroffene infrage. Allein in Deutschland leiden schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen an Alzheimer./vni/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eli Lilly Aktie

    Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 29,20 auf Tradegate (25. September 2025, 11:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eli Lilly Aktie um -2,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Eli Lilly bezifferte sich zuletzt auf 564,32 Mrd..

    Eli Lilly zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 830,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 994,00USD was eine Bandbreite von +31,87 %/+57,93 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Eli Lilly - 858560 - US5324571083

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Eli Lilly. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    EU erteilt Zulassung für Alzheimer-Medikament von Eli Lilly Für einen Teil der Menschen mit Alzheimer im Frühstadium gibt es in der EU eine weitere Behandlungsmöglichkeit. Die zuständige Europäische Kommission erteilte dem Antikörper Donanemab des US-amerikanischen Herstellers Eli Lilly eine Marktzulassung, …