Vantage glänzt als Titanium-Sponsor auf der Money Expo Chile 2025

der Money Expo Chile 2025 teil, einer der ersten großen Finanzmessen des Landes,

die vom 27. bis 28. August 2025 im Espacio Riesco in Santiago stattfand.



Die Messe bot Vantage eine Plattform, um mit Fintech-Experten, Brokern sowie

Technologieanbietern in Kontakt zu treten und seine Präsenz im

Finanztechnologie- und Brokerage-Sektor zu stärken. Vantage wurde mit der

Auszeichnung "Most Trusted Broker 2025" geehrt, in Anerkennung seines Einsatzes

für Transparenz, Zuverlässigkeit und Kundenvertrauen.





