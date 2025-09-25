    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeneral Motors AktievorwärtsNachrichten zu General Motors
    Vantage glänzt als Titanium-Sponsor auf der Money Expo Chile 2025

    Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) - Vantage Markets (https://latam.vantagemark
    ets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prrelease&utm_campaign=prpiece&utm_conte
    nt=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prrelease_prpiece_text_moneyexpochile_cl2_r
    etail&retailleadsource=BrandPR_PR_Others_GM) nahm stolz als Titanium-Sponsor an
    der Money Expo Chile 2025 teil, einer der ersten großen Finanzmessen des Landes,
    die vom 27. bis 28. August 2025 im Espacio Riesco in Santiago stattfand.

    Die Messe bot Vantage eine Plattform, um mit Fintech-Experten, Brokern sowie
    Technologieanbietern in Kontakt zu treten und seine Präsenz im
    Finanztechnologie- und Brokerage-Sektor zu stärken. Vantage wurde mit der
    Auszeichnung "Most Trusted Broker 2025" geehrt, in Anerkennung seines Einsatzes
    für Transparenz, Zuverlässigkeit und Kundenvertrauen.

    Auf der Hauptbühne hielt Raúl Cabrera, Geschäftsentwicklungsmanager bei Vantage,
    einen Hauptvortrag mit dem Titel "The Future of the LATAM Trader: Business,
    Community, Impact" (auf Deutsch: die Zukunft des LATAM-Traders: Wirtschaft,
    Gemeinschaft, Wirkung), in dem er die regionalen Trends untersuchte, welche die
    Handelslandschaft prägen. Rodrigo Martínez, Teamleiter für Geschäftsentwicklung,
    nahm an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Strategien zur Integration von KI in
    Handelsabläufe" teil und bot Perspektiven, wie aufkommende Technologien,
    insbesondere künstliche Intelligenz, die Handelspraktiken verändern.

    Während der Veranstaltung nahmen die Teilnehmer an einem interaktiven Roulette
    teil, bei dem sie die Möglichkeit hatten, offizielle Vantage-Artikel und
    Gutscheine zu gewinnen oder an einem Quiz teilzunehmen, bei dem es exklusive
    Preise zu gewinnen gab.

    Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, kommentierte: "Die
    Auszeichnung als 'Most Trusted Broker' auf der Money Expo Chile spiegelt unseren
    Einsatz für Transparenz und starke Branchenbeziehungen wider. Die Money Expo
    Chile war für uns ein wichtiger Meilenstein, um nicht nur unsere Innovationen zu
    zeigen, sondern auch das Vertrauen, das wir uns hart erarbeitet haben."

    Vantage setzt sich weiterhin dafür ein, die Handelsgemeinschaft durch Bildung,
    Innovation und Transparenz zu stärken. Besuchen Sie Vantage Markets (https://lat
    am.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prrelease&utm_campaign=prp
    iece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prrelease_prpiece_text_moneye
    xpochile_cl2_retail&retailleadsource=BrandPR_PR_Others_GM) , um über zukünftige
    Veranstaltungen und Initiativen auf dem Laufenden zu bleiben.

    Informationen zu Vantage

    Vantage Markets (https://latam.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_mediu
    m=prrelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_p
    rrelease_prpiece_text_moneyexpochile_cl2_retail&retailleadsource=BrandPR_PR_Othe
    rs_GM) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft
    Zugang zu einem flexiblen sowie leistungsstarken Service für den Handel mit
    Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes,
    Aktien, ETFs und Anleihen.

    Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers
    hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für
    den mobilen Handel sowie eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die Kunden
    Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

    trade smarter @vantage

    RISIKOHINWEIS: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der
    Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten wirklich
    sicher sein, alles verstanden zu haben, bevor Sie zu handeln beginnen.

    Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken
    und stellt keine Finanzberatung, keine Empfehlung, kein Angebot und keine
    Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen
    dar. Der Inhalt ist nicht für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz in einem
    Land haben, in dem die Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder
    Vorschriften verstößt. Lesern wird dringend empfohlen, unabhängige
    professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder
    Finanzentscheidungen treffen. Jedes Vertrauen in die dargestellten Informationen
    geschieht auf eigene Gefahr.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2773887/Vantage_Shines_Titanium_Sponsor_
    Money_Expo_Chile_2025.jpg

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2773888/Vantage_Shines_Titanium_Sponsor_
    Money_Expo_Chile_2025_1.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-
    glanzt-als-titanium-sponsor-auf-der-money-expo-chile-2025-302567004.html

    Pressekontakt:

    Steven Xie,
    steven.xie@vantagemarkets.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161471/6125275
    OTS: Vantage




