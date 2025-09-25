Vantage glänzt als Titanium-Sponsor auf der Money Expo Chile 2025
Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) - Vantage Markets (https://latam.vantagemark
ets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prrelease&utm_campaign=prpiece&utm_conte
nt=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prrelease_prpiece_text_moneyexpochile_cl2_r
etail&retailleadsource=BrandPR_PR_Others_GM) nahm stolz als Titanium-Sponsor an
der Money Expo Chile 2025 teil, einer der ersten großen Finanzmessen des Landes,
die vom 27. bis 28. August 2025 im Espacio Riesco in Santiago stattfand.
Die Messe bot Vantage eine Plattform, um mit Fintech-Experten, Brokern sowie
Technologieanbietern in Kontakt zu treten und seine Präsenz im
Finanztechnologie- und Brokerage-Sektor zu stärken. Vantage wurde mit der
Auszeichnung "Most Trusted Broker 2025" geehrt, in Anerkennung seines Einsatzes
für Transparenz, Zuverlässigkeit und Kundenvertrauen.
ets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prrelease&utm_campaign=prpiece&utm_conte
nt=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prrelease_prpiece_text_moneyexpochile_cl2_r
etail&retailleadsource=BrandPR_PR_Others_GM) nahm stolz als Titanium-Sponsor an
der Money Expo Chile 2025 teil, einer der ersten großen Finanzmessen des Landes,
die vom 27. bis 28. August 2025 im Espacio Riesco in Santiago stattfand.
Die Messe bot Vantage eine Plattform, um mit Fintech-Experten, Brokern sowie
Technologieanbietern in Kontakt zu treten und seine Präsenz im
Finanztechnologie- und Brokerage-Sektor zu stärken. Vantage wurde mit der
Auszeichnung "Most Trusted Broker 2025" geehrt, in Anerkennung seines Einsatzes
für Transparenz, Zuverlässigkeit und Kundenvertrauen.
Anzeige
Präsentiert von
Auf der Hauptbühne hielt Raúl Cabrera, Geschäftsentwicklungsmanager bei Vantage,
einen Hauptvortrag mit dem Titel "The Future of the LATAM Trader: Business,
Community, Impact" (auf Deutsch: die Zukunft des LATAM-Traders: Wirtschaft,
Gemeinschaft, Wirkung), in dem er die regionalen Trends untersuchte, welche die
Handelslandschaft prägen. Rodrigo Martínez, Teamleiter für Geschäftsentwicklung,
nahm an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Strategien zur Integration von KI in
Handelsabläufe" teil und bot Perspektiven, wie aufkommende Technologien,
insbesondere künstliche Intelligenz, die Handelspraktiken verändern.
Während der Veranstaltung nahmen die Teilnehmer an einem interaktiven Roulette
teil, bei dem sie die Möglichkeit hatten, offizielle Vantage-Artikel und
Gutscheine zu gewinnen oder an einem Quiz teilzunehmen, bei dem es exklusive
Preise zu gewinnen gab.
Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, kommentierte: "Die
Auszeichnung als 'Most Trusted Broker' auf der Money Expo Chile spiegelt unseren
Einsatz für Transparenz und starke Branchenbeziehungen wider. Die Money Expo
Chile war für uns ein wichtiger Meilenstein, um nicht nur unsere Innovationen zu
zeigen, sondern auch das Vertrauen, das wir uns hart erarbeitet haben."
Vantage setzt sich weiterhin dafür ein, die Handelsgemeinschaft durch Bildung,
Innovation und Transparenz zu stärken. Besuchen Sie Vantage Markets (https://lat
am.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prrelease&utm_campaign=prp
iece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prrelease_prpiece_text_moneye
xpochile_cl2_retail&retailleadsource=BrandPR_PR_Others_GM) , um über zukünftige
Veranstaltungen und Initiativen auf dem Laufenden zu bleiben.
Informationen zu Vantage
Vantage Markets (https://latam.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_mediu
m=prrelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_p
rrelease_prpiece_text_moneyexpochile_cl2_retail&retailleadsource=BrandPR_PR_Othe
rs_GM) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft
Zugang zu einem flexiblen sowie leistungsstarken Service für den Handel mit
Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes,
Aktien, ETFs und Anleihen.
Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers
hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für
den mobilen Handel sowie eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die Kunden
Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.
trade smarter @vantage
RISIKOHINWEIS: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der
Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten wirklich
sicher sein, alles verstanden zu haben, bevor Sie zu handeln beginnen.
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken
und stellt keine Finanzberatung, keine Empfehlung, kein Angebot und keine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen
dar. Der Inhalt ist nicht für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz in einem
Land haben, in dem die Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder
Vorschriften verstößt. Lesern wird dringend empfohlen, unabhängige
professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder
Finanzentscheidungen treffen. Jedes Vertrauen in die dargestellten Informationen
geschieht auf eigene Gefahr.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2773887/Vantage_Shines_Titanium_Sponsor_
Money_Expo_Chile_2025.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2773888/Vantage_Shines_Titanium_Sponsor_
Money_Expo_Chile_2025_1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-
glanzt-als-titanium-sponsor-auf-der-money-expo-chile-2025-302567004.html
Pressekontakt:
Steven Xie,
steven.xie@vantagemarkets.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161471/6125275
OTS: Vantage
einen Hauptvortrag mit dem Titel "The Future of the LATAM Trader: Business,
Community, Impact" (auf Deutsch: die Zukunft des LATAM-Traders: Wirtschaft,
Gemeinschaft, Wirkung), in dem er die regionalen Trends untersuchte, welche die
Handelslandschaft prägen. Rodrigo Martínez, Teamleiter für Geschäftsentwicklung,
nahm an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Strategien zur Integration von KI in
Handelsabläufe" teil und bot Perspektiven, wie aufkommende Technologien,
insbesondere künstliche Intelligenz, die Handelspraktiken verändern.
Während der Veranstaltung nahmen die Teilnehmer an einem interaktiven Roulette
teil, bei dem sie die Möglichkeit hatten, offizielle Vantage-Artikel und
Gutscheine zu gewinnen oder an einem Quiz teilzunehmen, bei dem es exklusive
Preise zu gewinnen gab.
Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, kommentierte: "Die
Auszeichnung als 'Most Trusted Broker' auf der Money Expo Chile spiegelt unseren
Einsatz für Transparenz und starke Branchenbeziehungen wider. Die Money Expo
Chile war für uns ein wichtiger Meilenstein, um nicht nur unsere Innovationen zu
zeigen, sondern auch das Vertrauen, das wir uns hart erarbeitet haben."
Vantage setzt sich weiterhin dafür ein, die Handelsgemeinschaft durch Bildung,
Innovation und Transparenz zu stärken. Besuchen Sie Vantage Markets (https://lat
am.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prrelease&utm_campaign=prp
iece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prrelease_prpiece_text_moneye
xpochile_cl2_retail&retailleadsource=BrandPR_PR_Others_GM) , um über zukünftige
Veranstaltungen und Initiativen auf dem Laufenden zu bleiben.
Informationen zu Vantage
Vantage Markets (https://latam.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_mediu
m=prrelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_p
rrelease_prpiece_text_moneyexpochile_cl2_retail&retailleadsource=BrandPR_PR_Othe
rs_GM) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft
Zugang zu einem flexiblen sowie leistungsstarken Service für den Handel mit
Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes,
Aktien, ETFs und Anleihen.
Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers
hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für
den mobilen Handel sowie eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die Kunden
Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.
trade smarter @vantage
RISIKOHINWEIS: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der
Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten wirklich
sicher sein, alles verstanden zu haben, bevor Sie zu handeln beginnen.
Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken
und stellt keine Finanzberatung, keine Empfehlung, kein Angebot und keine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen
dar. Der Inhalt ist nicht für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz in einem
Land haben, in dem die Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder
Vorschriften verstößt. Lesern wird dringend empfohlen, unabhängige
professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder
Finanzentscheidungen treffen. Jedes Vertrauen in die dargestellten Informationen
geschieht auf eigene Gefahr.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2773887/Vantage_Shines_Titanium_Sponsor_
Money_Expo_Chile_2025.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2773888/Vantage_Shines_Titanium_Sponsor_
Money_Expo_Chile_2025_1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-
glanzt-als-titanium-sponsor-auf-der-money-expo-chile-2025-302567004.html
Pressekontakt:
Steven Xie,
steven.xie@vantagemarkets.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161471/6125275
OTS: Vantage
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte