Chubb und Endeavor schließen globale Partnerschaft zur Förderung von Unternehmern und Unterstützung des Wirtschaftswachstums in Schwellenländern

Chubb ist Endeavors erster globaler Versicherungspartner

ZURICH, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- Chubb Limited (NYSE: CB) und Endeavor haben heute eine einzigartige globale Partnerschaft bekannt gegeben, die hochkarätige Unternehmer unterstützt und fördert. Diese Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Engagement von Chubb und Endeavor, Innovationen voranzutreiben, die Start-up-Kultur zu fördern und weltweit zum Wirtschaftswachstum in Schwellenländern beizutragen.

Endeavor verfügt über ein umfangreiches globales Netzwerk an innovativen führenden Wirtschaftsakteuren, das Unternehmensgründern die Einblicke, Ressourcen und Beratung bietet, die sie benötigen, um ihre Unternehmen zu skalieren, ihre Ziele und bedeutenden wirtschaftlichen Einfluss zu erreichen. Zu diesem Netzwerk gehört nun auch Chubb, ein weltweit führendes Versicherungsunternehmen. Gemeinsam werden Endeavor und Chubb einige der ambitioniertesten Unternehmer unterstützen und ihr Wachstum beschleunigen, indem sie ihnen Zugang zu wertvoller Expertise und Erfahrung herausragender globaler Führungspersönlichkeiten gewähren.

„Wir freuen uns sehr, Teil des umfangreichen Mentoring-Netzwerks von Endeavor zu werden und seine technologiegestützte Toolbox und Ressourcen zu erweitern, die Unternehmensgründern dabei helfen, erfolgreich zu sein", sagt Sean Ringsted, Chief Digital Business Officer und Chief Analytics Officer bei Chubb. „Bei Chubb sind wir davon überzeugt, dass die Unterstützung von Unternehmern entscheidend für Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung ist. Unsere neue Partnerschaft mit Endeavor wird diese Bemühungen noch verstärken. Wir freuen uns darauf, mit ihren unglaublich engagierten, wachstumsstarken Gründern zusammenzuarbeiten."

Chubb ist Endeavors erster globaler Versicherungspartner. Das Versicherungsunternehmen hat ein Netzwerk von über 200 digitalen Versicherungsvertriebspartnerschaften in verschiedenen Branchen und Regionen aufgebaut. Diese Partnerschaften haben digital ausgerichteten Marken dabei geholfen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu erweitern, die Bindung und das Vertrauen ihrer Kunden zu stärken und zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen. Gleichzeitig konnte der Zugang zu Versicherungsschutz verbessert und die finanzielle Resilienz in vielen unterversorgten Märkten gestärkt werden.