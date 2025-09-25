Entscheidung bei Brent Öl kündigt sich an. Ölpreis drohen massive Turbulenzen 

Die Musik spielt im Rohstoffsektor gegenwärtig bei den Metallen. Vor allem die Goldpreisrallye sowie der starke Silberpreis dominieren aktuell das Handelsgeschehen und sorgen für Gesprächsstoff. Und selbst Kupfer , das nachdem Trump der Preisrallye zunächst ein jähes Ende bereitete, um einen Boden rang, kommt wieder in Schwung. Ein solches Momentum lässt Brent Öl wie auch WTI Öl in diesen Tagen vermissen. Doch das kann sich jederzeit ändern.

Der nächste Bewegungsimpuls könnte der entscheidende sein und dazu führen, dass sich der Druck, der sich in den letzten Wochen durch die Seitwärtsbewegung aufgestaut hat, entlädt und Bahn bricht. Die Frage ist nur: Für welche Richtung entscheidet sich der Ölpreis? Eine Frage, die sich bereits zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung zu Brent Öl an dieser Stelle stellte .

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Entscheidung bei Brent Öl kündigt sich an

Über kurz oder lang muss es zu einer Entscheidung kommen. Diesen Richtungsentscheid hätte man sich bereits durch die Auflösung der großen symmetrischen Dreiecksformation (orange) erhofft, doch Brent Öl löste das Dreieck nur über die Seitwärtsbewegung auf. Je länger Brent Öl in dieser Handelsspanne gefangen ist, desto dynamischer könnte sich der Ausbruch vollziehen. Aktuell scheint das Szenario eines aufwärtsgerichteten Ausbruchs über die Oberseite im Vorteil zu sein. Doch noch ist das Ganze nicht in trockenen Tüchern. Hierzu muss es für den Ölpreis zunächst über die 68,5 US-Dollar und schließlich über die 70 US-Dollar gehen. Ein Vorstoß über die 70 US-Dollar könnte einen weiteren Preisanstieg in Richtung 78 US-Dollar forcieren. Passt alles zusammen, könnte es für Brent Öl auch schnell in Richtung 83 US-Dollar gehen. Doch Obacht. Auch ein Abverkaufsszenario ist weiterhin im Rennen. Ein solches könnte Form annehmen, sollte der Ölpreis unter die 65 US-Dollar rutschen.

US-Daten im Fokus

Es passt ins Bild der derzeitigen Situation, dass auch die aktuellen Daten der EIA (U.S. Energy Information Administration) von einer gewissen Ambivalenz geprägt sind. Die EIA berichtete für die Woche zum 19. September einen überraschenden Rückgang der US-Rohöllagerbestände um 0,6 Mio. Barrel auf 414,8 Mio. Barrel. Die US-Ölproduktion präsentierte sich hingegen in gewohnt starker Verfassung. So gab die EIA für die Woche zum 19. September die US-Ölproduktion mit 13,501 Mio. bpd an, nach 13,482 Mio. bpd in der Woche zum 12. September.

Zusammengefasst - Ölpreis drohen massive Turbulenzen

Bei Brent Öl hat sich eine überaus fragile Konstellation etabliert. Der auf den ersten Blick ruhige Handel in den Begrenzungen 70 US-Dollar und 65 US-Dollar sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es jederzeit zu massiven Turbulenzen und heftigen Preisbewegungen kommen könnte, sollte die Range aufgelöst werden.

Die zuletzt von der OPEC+ beschlossene Ausdehnung der Ölproduktion, latente Sanktionsdrohungen gegen Russland sowie geopolitische und handelspolitische Einflüsse und fehlende konjunkturelle Impulse neutralisieren sich als preisrelevante Faktoren weitgehend. Im Ergebnis wird Brent Öl in die genannte Handelsspanne gepresst. Doch irgendwann wird eine der beiden Begrenzungen derart aufweichen, dass ein Ausbruch möglich wird und dann könnte es schnell gehen. So würde ein Ausbruch über die 70 US-Dollar wie zuvor bereits thematisiert die Preisziele 78 US-Dollar und 83 US-Dollar in den Fokus rücken. Ein Rücksetzer unter die 65 US-Dollar würde hingegen die Preisbereiche 60 US-Dollar / 58 US-Dollar und - sollte es ganz prekär werden - die 50 US-Dollar als potenzielle Bewegungsziele ins Spiel bringen.

Auch die aktuellen Kursentwicklungen der Aktien der großen Ölproduzenten, wie BP, Shell, Chevron oder aber Exxon Mobil lassen keine belastbaren Rückschlüsse zu, welches der skizzierten Szenarien für Brent Öl im Vorteil ist. Ähnliches gilt für die Entwicklungen der Aktienindizes, wie Dax, S&P 500 und Dow Jones Ind.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

