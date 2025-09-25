Neue Regierung in Litauen im Amt

VILNIUS (dpa-AFX) - Gut sieben Wochen nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Gintautas Paluckas hat Litauen eine neue Regierung. Die Minister der Mitte-Links-Koalition der sozialdemokratischen Regierungschefin Inga Ruginiene (44) legten im Parlament in Vilnius ihren Amtseid ab. Zuvor billigte die Volksvertretung Seimas mit 80 zu 40 Stimmen bei zwei Enthaltungen das Programm der neuen Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes, deren Zusammensetzung umstritten ist.

Ruginiene stützt sich auf eine neue Mitte-Links-Koalition ihrer Partei mit der populistischen Partei Morgenröte von Nemunas, dem Bund der Bauern und Grünen sowie der Wahlaktion der Polen Litauens - Christliche Familienallianz. Gegen das Viererbündnis, das zusammen 82 im 141 Sitze im Parlament hält, gab es wiederholt öffentliche Proteste. Bedenken geäußert wurden auch über die Kompetenz und Professionalität einiger neuer Minister, deren Auswahl und Ernennung sich lange hinzog.