    Nato-Generalsekretär zu Drohnenalarm

    Nehmen Situation sehr ernst

    Für Sie zusammengefasst
    • NATO sichert Dänemark Solidarität und Kooperation zu.
    • Dänemark spricht von "hybridem Angriff" durch Profis.
    • Drohnensichtungen an Flughäfen sorgen für Alarm.

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nach dem neuen Drohnenalarm Solidarität und enge Kooperation zugesichert. Man nehme die Situation sehr ernst, schrieb Rutte nach einem Gespräch mit Frederiksen im sozialen Netzwerk X. Die Alliierten arbeiteten gemeinsam daran, die Sicherheit der kritischen Infrastruktur zu gewährleisten.

    Frederiksen erklärte nach dem Gespräch auf X, Dänemark und die Nato hätten vereinbart, gemeinsam für Sicherheit und Schutz zu sorgen. Sie habe mit Rutte über die "ernste Situation" in Dänemark gesprochen.

    Nach erneuten Drohnensichtungen an mehreren Flughäfen im Land spricht die dänische Regierung von einem "hybriden Angriff". Alles deute darauf hin, dass ein professioneller Akteur dahinterstecke, sagte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Justizminister Peter Hummelgaard in Kopenhagen. Wer dies sein könne, ist den Angaben nach noch unklar./aha/DP/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
