Heute am 25.09.2025: Rio Tinto Aktie im Rampenlicht

Einen starken Börsentag erlebt die Rio Tinto Aktie. Sie steigt um +2,89 % auf 55,87€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Rio Tinto ist ein global führendes Bergbauunternehmen, das sich auf die Gewinnung und Verarbeitung von Mineralien wie Aluminium und Kupfer spezialisiert. Es hat eine starke Marktstellung, insbesondere in Australien und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind BHP, Vale und Glencore. Rio Tinto hebt sich durch innovative Technologien und nachhaltige Bergbaupraktiken ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Rio Tinto Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +10,88 %.

Allein seit letzter Woche ist die Rio Tinto Aktie damit um +2,85 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rio Tinto -3,82 % verloren.

Rio Tinto Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,85 % 1 Monat +2,41 % 3 Monate +10,88 % 1 Jahr -10,15 %

Informationen zur Rio Tinto Aktie

Es gibt 1 Mrd. Rio Tinto Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,02 Mrd. wert.

Rio Tinto Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rio Tinto Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rio Tinto Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.