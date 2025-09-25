Sports Illustrated Tickets und Tottenham Hotspur geben 12-jährige offizielle Partnerschaft im Bereich Fanerlebnis bekannt

Als erster Partner im Rahmen des Sponsoringprogramms The Collective von Tottenham Hotspur wird Sports Illustrated Tickets immersive digitale Inhalte und neu gestaltete Hospitality-Bereiche im Tottenham Hotspur Stadium bereitstellen und Club SI sowie The Cover Club einführen

LONDON, UK UND NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 25. September 2025 / Sports Illustrated Tickets hat heute ein zwölfjähriges Abkommen mit Tottenham Hotspur, dem weltweit bekannten Fußballverein aus der englischen Premier League, bekannt gegeben, um dessen offizieller Partner im Bereich Fanerlebnis zu werden. Im Rahmen des Abkommens wird Sports Illustrated als Gründungsmitglied von The Collective fungieren – dem kürzlich ins Leben gerufenen Sponsoringprogramm von Tottenham, das individuelle Aktionen für jede Tribüne im Tottenham Hotspur Stadium bieten soll.

Durch diese Zusammenarbeit, die die erste ihrer Art darstellt, wird Sports Illustrated seine langjährige Erfahrung als renommierte Sportmedienmarke auf die Osttribüne des Stadions bringen und einen immersiven Knotenpunkt schaffen, der die Tradition von Tottenham Hotspur, die Leidenschaft seiner Fans sowie unvergessliche Momente aus der gesamten Welt des Sports präsentiert.

Die Faneinbindung steht im Mittelpunkt der Partnerschaft und als offizieller Partner im Bereich Fanerlebnis wird Sports Illustrated Tickets „Defining Moments“ präsentieren – eine kuratierte Ausstellung, die auf den preisgekrönten Covern, Geschichten, Fotografien und vielem mehr von Sports Illustrated basiert.

Die Ausstellung wird sich auf der gesamten Osttribüne befinden – sowohl im Premium- als auch im allgemeinen Bereich – und dynamische Displays, Wandbilder, Porträts und interaktive Exponate umfassen, die es den Fans ermöglichen wird, legendäre Momente aus der Geschichte des Vereins sowie aus der gesamten Welt des Sports noch einmal zu erleben.

Jede „Defining Moments“-Installation wird mit einem QR-Code versehen sein, mit dem Fans über ihre Mobilgeräte exklusive digitale Inhalte, Geschichten hinter den Kulissen und besondere Belohnungen freischalten können. Durch die Partnerschaft werden Fans außerdem die Möglichkeit haben, individuelle Magazincover und Sonderangebote zu erhalten.

„Diese Partnerschaft mit den Spurs ist einer der bis dato bedeutsamsten Meilensteine für Sports Illustrated Tickets“, sagte David Lane, CEO von Sports Illustrated Tickets. „Tottenham ist seit 1882 einer der traditionsreichsten Vereine der Welt und seine leidenschaftlichen Fans sowie sein erstklassiges Stadion passen perfekt zu Sports Illustrated Tickets, zumal wir unsere globale Expansion fortsetzen. Wir freuen uns darauf, den Fans der Spurs gemeinsam ein verbessertes Erlebnis zu bieten, das die Tradition des Vereins auf eine Weise würdigt, wie es nur ein Unternehmen von Sports Illustrated kann. Wir sind begeistert, als erstes Mitglied von The Collective zu fungieren und eine neue Ära für Sportpartnerschaften mitzugestalten.“