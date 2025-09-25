Aktien New York Ausblick
Verluste erwartet vor Inflationsdaten am Freitag
- US-Börsen zeigen vorsichtige Tendenz nach Rallye.
- Fed-Chef warnt vor Risiken in der Geldpolitik.
- Intel und Birkenstock profitieren, CarMax stürzt ab.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen könnten am Donnerstag an ihre schwächere Vortagstendenz anknüpfen. Nach der Rekordrally laute das Motto derzeit, Luft zu holen, schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. Investoren zeigten sich vorsichtig vor den PCE-Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden und als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten. Sie warten gespannt auf neue Signale für die Geldpolitik.
Eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt wurde der Dow Jones Industrial vom Broker IG 0,1 Prozent tiefer auf 46.058 Punkte taxiert. Der stark auf Technologiewerte ausgerichtete Nasdaq 100 geriet vorbörslich etwas deutlicher unter Druck. Seine Indikation lag 0,6 Prozent tiefer bei 24.360 Zählern.
Der Fed-Chef Jerome Powell habe jüngst darauf hingewiesen, dass es derzeit "keinen risikofreien Weg" für die US-Geldpolitik gebe, erwähnten am Donnerstag die Experten der UBS. Die Fed müsse bei der Gestaltung ihrer Geldpolitik ein schwieriges Gleichgewicht zwischen Inflationsrisiken und einem schwächeren Arbeitsmarkt finden. Für Anleger sei dies aber kein Grund, um aufzugeben. In verschiedenen Anlageklassen bestünden weiterhin gute Chancen und dazu zählten auch Aktien - nicht zuletzt wegen der Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI).
Eine zunehmende Rolle im KI-Umfeld könnte Intel spielen mit seiner Suche nach Partnerschaften. Der US-Chipkonzern sucht offenbar weiter nach prominenter Unterstützung für seinen Umbau. Nach der Zusage von Nvidia berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend kurz vor US-Börsenschluss, man werbe auch um Apple . Dies hatte den Kurs am Vorabend schon weiter angetrieben und nun notieren die Intel-Aktien vorbörslich nochmals 1,2 Prozent höher.
Mit Lithium Americas könnte auch eine andere Aktie an ihre noch ausgeprägtere Vortagsrally anknüpfen. Nachdem sich der Kurs am Vortag schon fast verdoppelt hatte, steuern die Aktien des Lithium-Förderers am Donnerstag nochmals auf einen Kurssprung um fast 20 Prozent zu. In Verbindung steht all dies mit der Spekulation, dass die Trump-Regierung ein Interesse an einer Beteiligung haben soll.
Um 3,3 Prozent nach unten geht es vorbörslich jedoch bei Oracle - einer Aktie, in die zuletzt auch viel KI-Fantasie eingepreist worden war. Die Titel des Softwarekonzerns wurden vom Analysehaus Rothschild & Co mit einer Verkaufsempfehlung in die Bewertung aufgenommen. Als Begründung heißt es, der Markt überschätze deutlich den Wert der Cloud-Einnahmen des Unternehmens.
Der deutsche Sandalenhersteller Birkenstock hat angesichts einer starken Nachfrage seine Umsatzprognose angehoben und kündigte den Erwerb einer neuen Produktionsstätte bei Dresden an, um die eigene Produktion zu steigern. Für die Aktien, die an der New Yorker Börse notiert sind, ging es daraufhin vorbörslich um 4,6 Prozent nach oben.
Die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers CarMax dagegen stürzten vorbörslich um mehr als 12 Prozent ab, nachdem auf vergleichbarer Basis ein überraschender Umsatzrückgang vermeldet wurde. Dies wurde auf vorgezogene Käufe zurückgeführt: Die Kunden hätten es im Vorquartal eilig gehabt, der Einführung von Zöllen auf importierte Autos zu entgehen. Dieser Effekt habe sich nun umgedreht, hieß es./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 215,9 auf Tradegate (25. September 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,10 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,64 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +37,77 %/+51,21 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
In den vorigen Posts sind wieder ein paar sehr spannende Firmen erwähnt. Die kleinen Börsen in Europa werden von den großen Finanzinstitutionen und ihren Fonds-Verwaltern gerne komplett links liegen gelassen. Wer sich durch dieses Universum durchgräbt, findet immer spannende Perlen mit teils unglaublich niedrigen Bewertungen. Die Frage ist allerdings, ob diese niedrigen Bewertungen jemals nach oben korrigieren, oder ob so manche Perle ein ewiges Mauerblümchen bleibt.
DWS Group haben ja hier auch einige im Depot.
Die Deutsche-Bank-Tochter DWS bereitet den Verkauf ihres Rechenzentrumsbetreibers NorthC vor. Wie mit dem Vorgang vertraute Personen berichten, soll der Prozess in den kommenden Wochen starten.
Der angestrebte Unternehmenswert liegt demnach bei über 2 Mrd. EUR, ein Indiz für die enorme Bewertungskraft digitaler Infrastruktur im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Das berichtet heute die Financial Times.
NorthC gehört mehrheitlich zu den Infrastrukturfonds von DWS und zählt mit über 20 Standorten in den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz zu den regional verankerten, carrier-neutralen Anbietern in Europa. Kunden sind unter anderem IT-Dienstleister, Behörden und Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen, die Rechenzentrumsfläche für den Betrieb eigener Server anmieten.
Kasse machen, wenn es am schönsten ist?
Erst vor wenigen Wochen hatte NorthC sechs Standorte von Colt Technology Services in Deutschland und den Niederlanden übernommen. Parallel erwarb ein weiterer DWS-kontrollierter Anbieter zwei Rechenzentren in London. Die jüngsten Zukäufe dürften die Attraktivität und damit den Verkaufspreis von NorthC zusätzlich stärken.
Die Investmentbanken Torch Partners und Evercore begleiten das Mandat. DWS selbst, mit rund 1 Billion EUR verwaltetem Vermögen Deutschlands größter Vermögensverwalter, wollte sich nicht äußern.
Der Deal reiht sich ein in eine Welle großvolumiger Transaktionen im europäischen Rechenzentrumsmarkt. Gestützt wird der Boom durch die rasant wachsende Nachfrage nach Rechenleistung, nicht zuletzt getrieben durch KI-Anwendungen, sowie stabile, langfristige Einnahmeströme, die Rechenzentren für institutionelle Anleger attraktiv machen. Private-Equity-Häuser, Infrastrukturfonds und Versorgungswerke investieren Milliarden in die Branche, angelockt von quasi-versorgungsähnlichen Renditeprofilen.
Im April übernahm ein von Apollo beratener Fonds sieben Rechenzentren in Skandinavien, Italien und der Schweiz vom Anbieter Stack, der wiederum von Blue Owl Digital kontrolliert wird. Stack fokussiert sich künftig auf das wachstumsstarke Hyperscale-Segment mit Großkunden wie Amazon, Google oder Microsoft. Auch der britische IT-Dienstleister Redcentric bestätigte zuletzt fortgeschrittene Gespräche über die Veräußerung seiner acht Standorte.
Für DWS ist der geplante Verkauf von NorthC auch Ausdruck einer strategischen Neuausrichtung. Weil das Geschäft mit alternativen Anlagen zuletzt an Zugkraft verlor, setzt Vorstandschef Stefan Hoops verstärkt auf Infrastrukturbeteiligungen. Rückenwind kommt dabei aus Berlin: Die Bundesregierung will in den kommenden Jahren Milliarden in den Ausbau digitaler und physischer Infrastruktur lenken.
Fazit: Für die DWS könnte der Deal sehr lukrativ werden. Vielleicht auch verbunden mit hohen Einmalgewinnen und einer Sonderausschüttung. Die DWS-Aktie reagiert entsprechend positiv auf den Bericht.
Weitere Analysen & News zur Aktie unserer Redaktion findest Du hier.
|Jahr
|2024
|2025e*
|2026e*
|Umsatz in Mrd. EUR
|2,77
|3,00
|3,06
|Ergebnis je Aktie in EUR
|3,55
|4,39
|4,52
|KGV
|15
|12
|12
|Dividende je Aktie in EUR
|2,20
|2,80
|2,90
|Dividendenrendite
|4,23%
|5,38%
|5,58%
|*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
|US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten