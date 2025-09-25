Christine Strobl bleibt bis 2031 ARD-Programmdirektorin - auch Stellvertreter Oliver Köhr wiederberufen (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    München (ots) - Die ARD-Programmdirektorin Christine Strobl sowie ihr
    Stellvertreter und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr sind in ihren Funktionen für
    weitere fünf Jahre bestätigt worden. Das haben die Intendantinnen und
    Intendanten der ARD im Benehmen mit der Gremienvorsitzendenkonferenz
    beschlossen.

    ARD-Vorsitzender Florian Hager:

    "Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, die Verträge von Christine
    Strobl und Oliver Köhr frühzeitig zu verlängern. Zusammen mit Sophie Burkhardt,
    der Channel-Managerin der ARD Mediathek, haben sie die ARD-Programmdirektion in
    den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt und den Wandel vom Linearen
    ins Digitale vorangetrieben. Dafür danke ich Ihnen und freue mich auf unsere
    weitere Zusammenarbeit."

    Christine Strobl ist seit 1. Mai 2021 ARD-Programmdirektorin. In dieser Funktion
    verantwortet sie das Gemeinschaftsprogramm Das Erste sowie die ARD Mediathek.
    Außerdem ist sie Vorsitzende der Videoprogrammkonferenz.

    Die Juristin begann 1999 als Trainee beim Südwestrundfunk (SWR). Nach
    verschiedenen Stationen dort wurde sie 2007 Leiterin der Fernsehabteilung
    Kinder- und Familienprogramm, 2011 Leiterin der Hauptabteilung Film- und
    Familienprogramm. 2012 übernahm Strobl die Geschäftsführung der ARD-Tochter
    Degeto Film GmbH.

    Ebenfalls seit 1. Mai 2021 ist Oliver Köhr ARD-Chefredakteur und
    stellvertretender ARD-Programmdirektor. Darüber hinaus koordiniert und
    verantwortet er in seiner Rolle als ARD-Koordinator Aktuelles und Magazine das
    Portfolio aktueller Sendungen, politischer und Verbraucher-Magazine sowie
    Sondersendungen und auch die Talksendungen im Gemeinschaftsprogramm.

    Köhr war ab 1997 in verschiedenen Funktionen für den Mitteldeutschen Rundfunk
    (MDR) tätig. 2012 wechselte er ins ARD-Hauptstadtstudio, wo er zunächst als
    Fernsehkorrespondent arbeitete und ab 2019 als stellvertretender Studioleiter
    und stellvertretender Chefredakteur Fernsehen.

    Die Vertragsverlängerungen von Christine Strobl und Oliver Köhr gelten ab 1. Mai
    2026 vorbehaltlich der Zustimmung des BR-Verwaltungsrats.

