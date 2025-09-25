Christine Strobl bleibt bis 2031 ARD-Programmdirektorin - auch Stellvertreter Oliver Köhr wiederberufen (FOTO)

München (ots) - Die ARD-Programmdirektorin Christine Strobl sowie ihr

Stellvertreter und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr sind in ihren Funktionen für

weitere fünf Jahre bestätigt worden. Das haben die Intendantinnen und

Intendanten der ARD im Benehmen mit der Gremienvorsitzendenkonferenz

beschlossen.



ARD-Vorsitzender Florian Hager:





"Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, die Verträge von Christine

Strobl und Oliver Köhr frühzeitig zu verlängern. Zusammen mit Sophie Burkhardt,

der Channel-Managerin der ARD Mediathek, haben sie die ARD-Programmdirektion in

den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt und den Wandel vom Linearen

ins Digitale vorangetrieben. Dafür danke ich Ihnen und freue mich auf unsere

weitere Zusammenarbeit."



Christine Strobl ist seit 1. Mai 2021 ARD-Programmdirektorin. In dieser Funktion

verantwortet sie das Gemeinschaftsprogramm Das Erste sowie die ARD Mediathek.

Außerdem ist sie Vorsitzende der Videoprogrammkonferenz.



Die Juristin begann 1999 als Trainee beim Südwestrundfunk (SWR). Nach

verschiedenen Stationen dort wurde sie 2007 Leiterin der Fernsehabteilung

Kinder- und Familienprogramm, 2011 Leiterin der Hauptabteilung Film- und

Familienprogramm. 2012 übernahm Strobl die Geschäftsführung der ARD-Tochter

Degeto Film GmbH.



Ebenfalls seit 1. Mai 2021 ist Oliver Köhr ARD-Chefredakteur und

stellvertretender ARD-Programmdirektor. Darüber hinaus koordiniert und

verantwortet er in seiner Rolle als ARD-Koordinator Aktuelles und Magazine das

Portfolio aktueller Sendungen, politischer und Verbraucher-Magazine sowie

Sondersendungen und auch die Talksendungen im Gemeinschaftsprogramm.



Köhr war ab 1997 in verschiedenen Funktionen für den Mitteldeutschen Rundfunk

(MDR) tätig. 2012 wechselte er ins ARD-Hauptstadtstudio, wo er zunächst als

Fernsehkorrespondent arbeitete und ab 2019 als stellvertretender Studioleiter

und stellvertretender Chefredakteur Fernsehen.



Die Vertragsverlängerungen von Christine Strobl und Oliver Köhr gelten ab 1. Mai

2026 vorbehaltlich der Zustimmung des BR-Verwaltungsrats.



