Christine Strobl bleibt bis 2031 ARD-Programmdirektorin - auch Stellvertreter Oliver Köhr wiederberufen (FOTO)
München (ots) - Die ARD-Programmdirektorin Christine Strobl sowie ihr
Stellvertreter und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr sind in ihren Funktionen für
weitere fünf Jahre bestätigt worden. Das haben die Intendantinnen und
Intendanten der ARD im Benehmen mit der Gremienvorsitzendenkonferenz
beschlossen.
ARD-Vorsitzender Florian Hager:
Stellvertreter und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr sind in ihren Funktionen für
weitere fünf Jahre bestätigt worden. Das haben die Intendantinnen und
Intendanten der ARD im Benehmen mit der Gremienvorsitzendenkonferenz
beschlossen.
ARD-Vorsitzender Florian Hager:
"Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, die Verträge von Christine
Strobl und Oliver Köhr frühzeitig zu verlängern. Zusammen mit Sophie Burkhardt,
der Channel-Managerin der ARD Mediathek, haben sie die ARD-Programmdirektion in
den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt und den Wandel vom Linearen
ins Digitale vorangetrieben. Dafür danke ich Ihnen und freue mich auf unsere
weitere Zusammenarbeit."
Christine Strobl ist seit 1. Mai 2021 ARD-Programmdirektorin. In dieser Funktion
verantwortet sie das Gemeinschaftsprogramm Das Erste sowie die ARD Mediathek.
Außerdem ist sie Vorsitzende der Videoprogrammkonferenz.
Die Juristin begann 1999 als Trainee beim Südwestrundfunk (SWR). Nach
verschiedenen Stationen dort wurde sie 2007 Leiterin der Fernsehabteilung
Kinder- und Familienprogramm, 2011 Leiterin der Hauptabteilung Film- und
Familienprogramm. 2012 übernahm Strobl die Geschäftsführung der ARD-Tochter
Degeto Film GmbH.
Ebenfalls seit 1. Mai 2021 ist Oliver Köhr ARD-Chefredakteur und
stellvertretender ARD-Programmdirektor. Darüber hinaus koordiniert und
verantwortet er in seiner Rolle als ARD-Koordinator Aktuelles und Magazine das
Portfolio aktueller Sendungen, politischer und Verbraucher-Magazine sowie
Sondersendungen und auch die Talksendungen im Gemeinschaftsprogramm.
Köhr war ab 1997 in verschiedenen Funktionen für den Mitteldeutschen Rundfunk
(MDR) tätig. 2012 wechselte er ins ARD-Hauptstadtstudio, wo er zunächst als
Fernsehkorrespondent arbeitete und ab 2019 als stellvertretender Studioleiter
und stellvertretender Chefredakteur Fernsehen.
Die Vertragsverlängerungen von Christine Strobl und Oliver Köhr gelten ab 1. Mai
2026 vorbehaltlich der Zustimmung des BR-Verwaltungsrats.
Pressekontakt:
mailto:Pressestelle@ard.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29876/6125290
OTS: ARD Presse
Strobl und Oliver Köhr frühzeitig zu verlängern. Zusammen mit Sophie Burkhardt,
der Channel-Managerin der ARD Mediathek, haben sie die ARD-Programmdirektion in
den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt und den Wandel vom Linearen
ins Digitale vorangetrieben. Dafür danke ich Ihnen und freue mich auf unsere
weitere Zusammenarbeit."
Christine Strobl ist seit 1. Mai 2021 ARD-Programmdirektorin. In dieser Funktion
verantwortet sie das Gemeinschaftsprogramm Das Erste sowie die ARD Mediathek.
Außerdem ist sie Vorsitzende der Videoprogrammkonferenz.
Die Juristin begann 1999 als Trainee beim Südwestrundfunk (SWR). Nach
verschiedenen Stationen dort wurde sie 2007 Leiterin der Fernsehabteilung
Kinder- und Familienprogramm, 2011 Leiterin der Hauptabteilung Film- und
Familienprogramm. 2012 übernahm Strobl die Geschäftsführung der ARD-Tochter
Degeto Film GmbH.
Ebenfalls seit 1. Mai 2021 ist Oliver Köhr ARD-Chefredakteur und
stellvertretender ARD-Programmdirektor. Darüber hinaus koordiniert und
verantwortet er in seiner Rolle als ARD-Koordinator Aktuelles und Magazine das
Portfolio aktueller Sendungen, politischer und Verbraucher-Magazine sowie
Sondersendungen und auch die Talksendungen im Gemeinschaftsprogramm.
Köhr war ab 1997 in verschiedenen Funktionen für den Mitteldeutschen Rundfunk
(MDR) tätig. 2012 wechselte er ins ARD-Hauptstadtstudio, wo er zunächst als
Fernsehkorrespondent arbeitete und ab 2019 als stellvertretender Studioleiter
und stellvertretender Chefredakteur Fernsehen.
Die Vertragsverlängerungen von Christine Strobl und Oliver Köhr gelten ab 1. Mai
2026 vorbehaltlich der Zustimmung des BR-Verwaltungsrats.
Pressekontakt:
mailto:Pressestelle@ard.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/29876/6125290
OTS: ARD Presse
Autor folgen