ein leistungsstarker Vermögenswert für zwei Ökosysteme

MNT hat in den letzten Monaten einen explosionsartigen Aufschwung erlebt, der in wichtigen Meilensteinen gipfelte, die das Unternehmen zu einer dominierenden Kraft im Layer-2-Ökosystem gemacht haben:

DUBAI, VAE, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt nach Handelsvolumen, hat ein vollständiges Upgrade der Mantle (MNT) -Kapazitäten auf Bybit vorgestellt, nachdem sie zuvor die Mantle x Bybit Roadmap angekündigt hatte. Damit ist die Integration des Ökosystems von Bybit und MNT abgeschlossen: MNT verbindet nun die gesamte Bybit-Infrastruktur über Produktlinien und das grenzenlose „Mantleverse", wodurch der Token zu einem strategischen Vermögenswert für Bybit-Nutzerinnen und -Nutzer wird und Bybit zum natürlichen Marktplatz für MNT-Investoren macht.

Unaufhaltsamer Allzeit-Höchststand (All-time High, ATH): MNT erreichte seinen letzten ATH am 23. September 2025 bei 1,88 USD

am 23. bei Eine 1.400%ige Steigerung der Anzahl der täglich aktiven Wallets in den letzten 30 Tagen

Steigerung der Anzahl der in den letzten 30 Tagen Die erste Optimism Stack Layer 2 , die als ZK Validity Rollup auf den Markt kommt, und die größte ZK Rollup-Kette nach abgeschlossenem Gesamtwert (Total Value Locked, TVL)

, die als ZK Validity Rollup auf den Markt kommt, und die nach abgeschlossenem Gesamtwert (Total Value Locked, TVL) Mehr als 2 Milliarden USD in TVL

Aufbauend auf sich entwickelnden Dienstprogrammen, institutioneller Akzeptanz und wachsenden Integrationen auf der Bybit-Plattform hat die bahnbrechende Ethereum Layer 2-Infrastruktur in diesem Sommer neue Höhen erreicht. Am 24. September 2025 hatte die MNT-Rallye die Preise innerhalb eines Monats um fast 60 % steigen lassen.

Um die Aktivierung des Ökosystems zu feiern, wird Bybit am 26. September 2025 um 8:00 Uhr UTC auf der offiziellen Website von Bybit Live einen exklusiven Livestream mit dem Titel „Your MNT Journey Starts Here": Get Your All-Access Pass to Bybit" anbieten. Die interaktive Session bietet einen umfassenden Leitfaden zu MNT-Akquisitionsstrategien, plattformübergreifender Nutzung, Optimierung von VIP-Vorteilen und Navigation im Ökosystem für neue und alte MNT-Supporter.

Plattformweite MNT-Aktivierung