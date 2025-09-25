Finanzplatzkabinett verabschiedet Strategie für Frankfurt

"Die Zukunft Deutschlands und seiner Wirtschaft wird entscheidend von der Leistungsfähigkeit und Innovationskraft seiner Finanzindustrie abhängen", sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Frankfurt sei das Herz dieser Industrie.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die hessische Landesregierung und Vertreter der Finanzbranche wollen mit einer neuen Strategie den Bankenplatz Frankfurt stärken. Bei einem Treffen in der Frankfurter Wertpapierbörse verabschiedete das Finanzplatzkabinett ein Papier, mit dem die Position und Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes ausgebaut werden sollen.

Das Strategiepapier konzentriert sich auf sechs Felder, darunter Standortbedingungen, Regulierung, Bildung und Marketing. Der Fokus der Ideen soll auf Initiativen liegen, die Frankfurt unabhängig von Dritten umsetzen kann.

Bessere Bedingungen für internationale Fachkräfte



So soll Bürokratie für die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte sinken und die englischsprachige Kommunikation im öffentlichen Raum verbessert werden. Auch will sich das Finanzplatzkabinett auf Bundesebene für die Überarbeitung der arbeits- und steuerrechtlichen Bedingungen einsetzen. In Frankfurt soll zudem ein führendes Forschungs- und Weiterbildungsangebot für Risiko- und Regulatorikthemen entstehen.

Der Finanzplatz Frankfurt werde ferner seine Präsenz auf der globalen Bühne unter der Marke "Frankfurt Main Finance" ausweiten - etwa mit internationalen Veranstaltungen. Auch bei Schlüsseltechnologien wie KI, Blockchain und Quantencomputing soll die Position von Frankfurt gestärkt werden. Es gehe darum, mit abgestimmten Handlungen aus Frankfurt ein Signal nach Berlin und Brüssel zu senden, sagte Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner.

Rhein hatte das Finanzplatzkabinett auch angesichts einer drohenden Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit ins Leben gerufen. Teils des Gremiums sind unter anderem Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) und Finanzminister Alexander Lorz (CDU).

Ein Papier mit Zielen für den Finanzplatz wurde bereits im Februar bei einem ersten Treffen vorgestellt. Kritiker wie die Grünen im Landtag sehen die Initiative von Rhein als reine Schaufenster-Politik./als/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 30,02 auf Tradegate (25. September 2025, 14:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +4,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,49 %. Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 36,81 Mrd.. Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -14,32 %/+7,10 % bedeutet.



