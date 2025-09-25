Kodiak schließt überzeichnete Privatplatzierung im Wert von 8 Millionen Dollar ab, einschließlich vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

25. September 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es seine am 3. September 2025 angekündigte „Bought Deal“ Privatplatzierung überzeichnet abgeschlossen hat, mit Canaccord Genuity Corp. als Konsortialführer und alleinigem Bookrunner eines Konsortiums von Konsortialbanken, darunter Cormark Securities Inc. und Paradigm Capital Inc. (die „Konsortialbanken“), mit einem Bruttoerlös für das Unternehmen von insgesamt 8.050.120 Dollar, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption (das „Angebot“).

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt:

(i) 6.050.000 Charity-Flow-Through-Einheiten (die „Charity-FT-Einheiten“) im Rahmen einer Charity-Vereinbarung ausgegeben, wobei jede Charity-FT-Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“) bestand, die jeweils als „Flow-Through-Aktien“ im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada)) zu einem Preis von 1,00 $ pro Charity-FT-Einheit, was einem Bruttoerlös von 6.050.000 $ entspricht; und

(ii) 3.226.000 Einheiten (die „HD-Einheiten“ und zusammen mit den Charity-FT-Einheiten die „Einheiten“) ausgegeben wurden, wobei jede HD-Einheit aus einer Nicht-Flow-Through Stammaktie und einem halben Warrant zu einem Preis von 0,62 $ pro HD-Einheit bestand, was einem Bruttoerlös von 2.000.120 $ entspricht.

Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Nicht-Flow-Through Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,95 Dollar innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum.

Der größte Aktionär von Kodiak, die Konwave AG, ein renommierter europäischer Rohstofffonds, beteiligte sich an der Finanzierung und behielt seinen proportionalen Anteil am Eigenkapital des Unternehmens bei.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: „Wir freuen uns sehr über die starke Nachfrage neuer Investoren nach dieser Finanzierung sowie über das Vertrauen und die Unterstützung unserer bestehenden Aktionäre. Mit einem soliden Kassenbestand können wir nun die Arbeiten an unserem MPD-Projekt im Süden von British Columbia zuversichtlich vorantreiben. Die für später in diesem Jahr erwartete Bekanntgabe unserer Erstressource wird ein wichtiger Katalysator und Meilenstein für den Eintritt in unsere nächste Wachstumsphase sein. Angesichts des erheblichen Potenzials für eine Erweiterung der Ressource sowie der vielen Möglichkeiten für weitere Entdeckungen auf diesem vielversprechenden Grundstück freue ich mich auf das, was Kodiak bevorsteht und darauf, unseren Aktionären einen bedeutenden Mehrwert zu bieten.“