Cyberkrieg befeuert BlackBerrys Umsatzrakete

Die in den USA notierten Aktien des Unternehmens stiegen nach Bekanntgabe der Ergebnisse im vorbörslichen Handel um etwa 2 Prozent. BlackBerry erhöhte seine Jahresumsatzprognose auf 519 bis 541 Millionen US-Dollar, verglichen mit der vorherigen Erwartung von 508 bis 538 Millionen US-Dollar.

Da die rasante Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz neue Wege für Cyberangriffe eröffnet und die Zahlen zunehmen, investieren Unternehmen verstärkt in Software von Cybersicherheitsunternehmen wie BlackBerry , um ihre digitale Infrastruktur zu schützen.

Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal einen Gesamtumsatz von 129,6 Millionen US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Schätzung der Analysten von 122,1 Millionen US-Dollar, wie aus von LSEG zusammengestellten Daten hervorgeht.

BlackBerry meldete für das zweite Quartal einen Gewinn von 2 Cent pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 3 Cent pro Aktie im Vorjahr. Trotz des Umsatzwachstums zeigen die Aktien von BlackBerry im bisherigen Jahr Schwächen. Analysten führen dies auf mehrere Faktoren zurück:

Der Verkauf der Cybersicherheits-Sparte Cylance im Dezember 2023 führte zu einem Umsatzrückgang im Bereich der Cybersicherheit um 4 Prozent auf 272,6 Millionen US-Dollar. Der Betriebsgewinn von BlackBerry schrumpfte von 11 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf nur noch 0,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2025. Trotz eines positiven operativen Cashflows im Jahr 2025 von 16,5 Millionen US-Dollar bleibt der Cashflow insgesamt negativ, was Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität aufwirft.

BlackBerry hat sich seit dem Ende der Smartphone-Produktion im Jahr 2022 auf Softwarelösungen spezialisiert, insbesondere im Bereich Cybersicherheit. Es erzielt Umsatzgewinne durch seine Produkte BlackBerry Unified Endpoint Manager – Unternehmen können hiermit die Verwaltung und Sicherheit von Geräten über verschiedene Betriebssysteme verwalten – und BlackBerry Dynamics. BlackBerry Dynamics ist ein Mobile Application Management (MAM)-System, das die Sicherheit von Unternehmensanwendungen gewährleistet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die BlackBerry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 3,718EUR auf Tradegate (25. September 2025, 14:10 Uhr) gehandelt.