Mega-Aufschwung
Cyberkrieg befeuert BlackBerrys Umsatzrakete
BlackBerry hat am Donnerstag seine Umsatzprognose für 2026 angehoben und setzt dabei auf eine starke Nachfrage nach seiner Cybersicherheitssoftware.
- BlackBerry hebt Umsatzprognose für 2026 an.
- Nachfrage nach Cybersicherheitssoftware steigt stark.
- Aktienkurs steigt um 2% nach positiven Quartalszahlen.
Da die rasante Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz neue Wege für Cyberangriffe eröffnet und die Zahlen zunehmen, investieren Unternehmen verstärkt in Software von Cybersicherheitsunternehmen wie BlackBerry, um ihre digitale Infrastruktur zu schützen.
Die in den USA notierten Aktien des Unternehmens stiegen nach Bekanntgabe der Ergebnisse im vorbörslichen Handel um etwa 2 Prozent. BlackBerry erhöhte seine Jahresumsatzprognose auf 519 bis 541 Millionen US-Dollar, verglichen mit der vorherigen Erwartung von 508 bis 538 Millionen US-Dollar.
Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal einen Gesamtumsatz von 129,6 Millionen US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Schätzung der Analysten von 122,1 Millionen US-Dollar, wie
aus von LSEG zusammengestellten Daten hervorgeht.
BlackBerry meldete für das zweite Quartal einen Gewinn von 2 Cent pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 3 Cent pro Aktie im Vorjahr. Trotz des Umsatzwachstums zeigen die Aktien von BlackBerry im bisherigen Jahr Schwächen. Analysten führen dies auf mehrere Faktoren zurück:
Der Verkauf der Cybersicherheits-Sparte Cylance im Dezember 2023 führte zu einem Umsatzrückgang im Bereich der Cybersicherheit um 4 Prozent auf 272,6 Millionen US-Dollar. Der Betriebsgewinn von BlackBerry schrumpfte von 11 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 auf nur noch 0,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2025. Trotz eines positiven operativen Cashflows im Jahr 2025 von 16,5 Millionen US-Dollar bleibt der Cashflow insgesamt negativ, was Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität aufwirft.
BlackBerry hat sich seit dem Ende der Smartphone-Produktion im Jahr 2022 auf Softwarelösungen spezialisiert, insbesondere im Bereich Cybersicherheit. Es erzielt Umsatzgewinne durch seine Produkte BlackBerry Unified Endpoint Manager – Unternehmen können hiermit die Verwaltung und Sicherheit von Geräten über verschiedene Betriebssysteme verwalten – und BlackBerry Dynamics. BlackBerry Dynamics ist ein Mobile Application Management (MAM)-System, das die Sicherheit von Unternehmensanwendungen gewährleistet.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die BlackBerry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 3,718EUR auf Tradegate (25. September 2025, 14:10 Uhr) gehandelt.