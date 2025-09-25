Eine spielerische Fusion aus Mode und Spaß

CHICAGO, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- Heute gibt M&M'S, stolzes Mitglied von Mars, die allererste Zusammenarbeit der Marke mit dem weltweit führenden Schuhhersteller Crocs bekannt. Die limitierte Kollektion, die ab dem 9. Oktober* in den Geschäften und online erhältlich ist, vereint die kultige Welt von M&M'S mit dem Komfort und dem Stil von Crocs und setzt damit ein einzigartiges modisches Statement, das Fans auf der ganzen Welt überraschen und begeistern wird.

M&M'S glaubt an die Kraft des Spaßes, die uns zusammenbringt, und diese Partnerschaft ist eine Feier zweier von Fans begeisterter Welten, die durch eine gemeinsame Liebe zu Spiel, Kreativität und Spaß zusammenkommen. Die Zusammenarbeit lädt Fans dazu ein, ihren einzigartigen Stil durch eine Kollektion zu unterstreichen, die die unendlich wiedererkennbare Welt von M&M'S mit dem unvergleichlichen Komfort von Crocs kombiniert.

"Es war noch nie so wichtig wie heute, dass die Fans im Mittelpunkt stehen, wenn es darum geht, eine Marke zum Leben zu erwecken", sagte Alyona Fedorchenko, General Manager, Global M&M'S Ecosystem. "Diese Zusammenarbeit ermöglicht es M&M'S, unsere Fans mit einem unerwarteten, einzigartigen Modestatement zu überraschen und zu begeistern, das die Kraft des Spaßes in jeden Schritt einfließen lässt."

Highlights der Kollektion

Die Kollektion umfasst zwei Paar Crocs Clogs, die jeweils von den kultigen Farben und dem verspielten Charme von M&M'S inspiriert sind. Sie sind so konzipiert, dass sie ebenso bequem wie auffällig sind, was sie zu einem Must-Have für modebewusste Fans macht. Sie können die Sammlung über die nachstehenden Links einsehen.

M&M'S Classic Clog - Jedes farbenfrohe Paar verfügt über eine All-Over-M&M'S-Mix-Grafik, die genauso süß ist, wie sie aussieht, vier M&M'S Classic und Peanut Bag Jibbitz Charms, plus Platz für noch mehr von Ihrem Lieblings-Jibbitz. An den Fersenriemen befinden sich außerdem zwei Jibbitz-Anhänger mit M&M'S-Logo, die den Spaß abrunden.

M&M'S Bae Clog - Der M&M'S Crocs Bae Clog, der nur in Damengrößen erhältlich ist, verleiht jedem Look eine Extraportion Verspieltheit. Er ist sehr süß und macht noch mehr Spaß. Umhüllt von einer Glitter-Behandlung, bestreut mit M&M'S Jibbitz-Anhängern und mit dem ikonischen "M" der Marke versehen, vereint jedes Paar den Spaß von M&M'S mit dem ganztägigen Komfort der Crocs-Schuhe, die Sie kennen und lieben. Der kühne Plateau-Absatz sorgt für die richtige Portion Eleganz.

M&M'S Spokescandy Jibbitz Charms 7er-Pack - Die limitierte Kollektion umfasst sieben Jibbitz Charms, die jeweils ein Mitglied der beliebten M&M'S-Sprechercrew darstellen. Die Fans können ihre Schuhe individuell gestalten, um ihre Lieblings-M&M'S und ihre Persönlichkeiten widerzuspiegeln.

"Crocs und M&M'S sind beide unverschämt mutig und voller Persönlichkeit", sagte Carly Gomez, Senior Vice President und Chief Marketing Officer von Crocs. "Gemeinsam haben wir eine Kollektion geschaffen, die so ausdrucksstark ist wie die Fans, die sie tragen - und die durch fantasievollen Stil eine komfortablere Welt schafft."