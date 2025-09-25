Birkenstock kauft Fabrik bei Dresden für 18 Millionen Euro
- Birkenstock übernimmt Produktionsanlage bei Dresden.
- Nettokaufpreis beträgt 18 Millionen Euro.
- Fabrik soll bis 2027 in Betrieb gehen.
DRESDEN (dpa-AFX) - Der Schuhhersteller Birkenstock hat eine Produktionsanlage bei Dresden übernommen. Der Nettokaufpreis liege bei 18 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Die Möglichkeit zum Erwerb habe sich durch die Insolvenz des bisherigen Eigentümers ergeben. Zuvor hatte unter anderem das "Handelsblatt" berichtet.
Die Anlage umfasst den Angaben zufolge 78.000 Quadratmeter Produktions- und Logistikfläche. Sie soll den Ausbau der Fertigungskapazitäten beschleunigen und günstiger sein als ein Neubau. Geplant ist, dass die Fabrik bis Ende des Geschäftsjahres 2027 in Betrieb genommen wird und zunächst die Kapazitäten für Sandalen, Clogs und Fußbetten erweitert.
Das Unternehmen erklärte, man halte zudem Ausschau nach weiteren Produktionsmöglichkeiten in der Europäischen Union. Zu weiteren Details wollte sich Birkenstock zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern./djj/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Birkenstock Holding Aktie
Die Birkenstock Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,49 % und einem Kurs von 40,74 auf Tradegate (25. September 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Birkenstock Holding Aktie um -0,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Birkenstock Holding bezifferte sich zuletzt auf 7,00 Mrd..