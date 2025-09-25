    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pistorius

    Russen verfolgen zwei deutsche Satelliten im All

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland und China bauen Kriegsführung im Weltraum aus.
    • Satelliten von Bundeswehr werden von Russland verfolgt.
    • Angriffe auf Satellitennetzwerke gefährden ganze Staaten.

    BERLIN (dpa-AFX) - Russland und China haben ihre Fähigkeiten zur Kriegsführung im Weltraum nach Einschätzung von Verteidigungsminister Boris Pistorius in den vergangenen Jahren "rasant ausgebaut". Aktuell würden zwei auch von der Bundeswehr mitgenutzte IntelSat-Satelliten durch zwei russische Luch-Olymp-Aufklärungssatelliten verfolgt, schilderte Pistorius beim BDI-Weltraumkongress in Berlin.

    Zudem führe China mit seinen Weltraumsystemen hochagile und dynamische Annäherungsmanöver durch, die man auf die Luftwaffe übertragen als Luftkampfübungen bezeichnen könne.

    "Sie können Satelliten stören, blenden, manipulieren oder kinetisch zerstören", sagte der SPD-Politiker zu den Fähigkeiten Chinas und Russlands.

    Er warnte, Satellitennetzwerke seien Achillesferse moderner Gesellschaften. "Wer sie angreift, legt ganze Staaten lahm", sagte Pistorius. Bereits heute sind auch Systeme der Bundeswehr von Stör-Angriffen betroffen. Die Attacken richtete sich aber nicht nur gegen die Truppe, sondern auch gegen Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt./cn/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

