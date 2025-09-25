Innovation trifft Verantwortung
SSI Schäfer veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2024 (FOTO)
Neunkirchen (ots) -
- Erfassung der Nachhaltigkeitskennzahlen auf 57 Gesellschaften der Gruppe
ausgeweitet
- Erneute EcoVadis-Auszeichnung "Bronze" für die gesamte SSI Schäfer Gruppe und
erstmalig "Silber" für 2025
- Eröffnung des automatisierten Distributionszentrums mit innovativer
Technologie in Zusammenarbeit mit Coop
Die SSI Schäfer Gruppe, ein weltweit führender Lösungsanbieter für alle Bereiche
der Intralogistik, hat heute ihren vierten freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht
veröffentlicht. Auf diese Weise dokumentiert die Unternehmensgruppe ihre
konsequente Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und unterstreicht den
Anspruch, Verantwortung über die eigene Geschäftstätigkeit hinaus zu übernehmen.
Der Bericht gibt einen umfassenden Einblick in strategische Zielsetzungen,
konkrete Maßnahmen und die kontinuierliche Umsetzung der 2023 etablierten
Klimastrategie.
Trotz der herausfordernden regulatorischen Rahmenbedingungen für die
Nachhaltigkeitsberichterstattung führt die SSI Schäfer Gruppe ihre
Nachhaltigkeitsaktivitäten fort. Die Erfassung der CO2-Emissionen wurde 2024
signifikant von 22 auf 57 Gesellschaften der SSI Schäfer Gruppe ausgeweitet,
sodass sich die erfassten Scope 1- und Scope 2-Emissionen umsatzbezogen nun auf
mehr als 80 % der wirtschaftlichen Aktivitäten des Konsolidierungskreises
beziehen. Darüber hinaus wurde im Vergleich zum vergangenen Jahr über vier
zusätzliche Scope 3-Kategorien berichtet. Diese Arbeit an den Kennzahlen schafft
eine wesentliche Grundlage für eine zielführende Auseinandersetzung mit
Nachhaltigkeitsaspekten.
"Besonders stolz sind wir auf die kürzlich erreichte EcoVadis-Auszeichnung
"Silber" für das Geschäftsjahr 2025, durch die die Gruppe zu den besten 15 % der
bewerteten Unternehmen gehört; ein Erfolg, der uns motiviert, unser Engagement
weiter auszubauen", sagt Peter Edelmann, CEO der SSI Schäfer Gruppe.
Eine besondere Kundenreferenz im Berichtsjahr war die Eröffnung eines der
größten automatisierten Distributionszentren Europas in einem gemeinsamen
Projekt mit dem schwedischen Lebensmittelhändler Coop. Durch den Einsatz von
intelligenter Robotik und smarter Software konnten die Produktivität und
Arbeitssicherheit gesteigert werden. Durch verschiedene Maßnahmen wurde zudem
eine erhebliche Reduktion des CO2-Ausstoßes erzielt.
Auch in puncto Unternehmenskultur wurde im Jahr 2024 ein wichtiger Meilenstein
initiiert: Im Jahr 2024 leitete die SSI Schäfer Gruppe eine Weiterentwicklung
ihrer werteorientierten Unternehmenskultur ein. Seither gestalten die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SSI Schäfer gemeinsam die "Fundamentals" -
einen Wertekompass, der das Fundament für den verantwortungsvollen Umgang
untereinander, mit Stakeholdern und Ressourcen bildet. Damit positioniert sich
die Gruppe klar als Gestalter des nachhaltigen Wandels in der Intralogistik und
darüber hinaus.
Hier können Sie den gesamten Nachhaltigkeitsbericht 2024 herunterladen:
https://www.ssi-schaefer.com/de-de/ueber-uns/nachhaltigkeit
Kontakt SSI Schäfer Gruppe:
Melanie Kämpf / Senior Global Communication Manager / Global
Marketing
Mobil +49 151 12 11 32 25 / Tel. Office +49 2735 70-252 /
mailto:Melanie.Kaempf@ssi-schaefer.com
Annika Find / Global Communication Manager / Global Marketing
Mobil +49 170 983 96 97 / Tel. Office +49 2735 70-9683 /
mailto:Annika.Find@ssi-schaefer.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160534/6125317
OTS: SSI SCHÄFER - Fritz Schäfer GmbH & Co KG
