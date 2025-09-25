SSI Schäfer veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2024 (FOTO)

Neunkirchen (ots) -



- Erfassung der Nachhaltigkeitskennzahlen auf 57 Gesellschaften der Gruppe

ausgeweitet

- Erneute EcoVadis-Auszeichnung "Bronze" für die gesamte SSI Schäfer Gruppe und

erstmalig "Silber" für 2025

- Eröffnung des automatisierten Distributionszentrums mit innovativer

Technologie in Zusammenarbeit mit Coop



Die SSI Schäfer Gruppe, ein weltweit führender Lösungsanbieter für alle Bereiche

der Intralogistik, hat heute ihren vierten freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht

veröffentlicht. Auf diese Weise dokumentiert die Unternehmensgruppe ihre

konsequente Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und unterstreicht den

Anspruch, Verantwortung über die eigene Geschäftstätigkeit hinaus zu übernehmen.

Der Bericht gibt einen umfassenden Einblick in strategische Zielsetzungen,

konkrete Maßnahmen und die kontinuierliche Umsetzung der 2023 etablierten

Klimastrategie.





Trotz der herausfordernden regulatorischen Rahmenbedingungen für die

Nachhaltigkeitsberichterstattung führt die SSI Schäfer Gruppe ihre

Nachhaltigkeitsaktivitäten fort. Die Erfassung der CO2-Emissionen wurde 2024

signifikant von 22 auf 57 Gesellschaften der SSI Schäfer Gruppe ausgeweitet,

sodass sich die erfassten Scope 1- und Scope 2-Emissionen umsatzbezogen nun auf

mehr als 80 % der wirtschaftlichen Aktivitäten des Konsolidierungskreises

beziehen. Darüber hinaus wurde im Vergleich zum vergangenen Jahr über vier

zusätzliche Scope 3-Kategorien berichtet. Diese Arbeit an den Kennzahlen schafft

eine wesentliche Grundlage für eine zielführende Auseinandersetzung mit

Nachhaltigkeitsaspekten.



"Besonders stolz sind wir auf die kürzlich erreichte EcoVadis-Auszeichnung

"Silber" für das Geschäftsjahr 2025, durch die die Gruppe zu den besten 15 % der

bewerteten Unternehmen gehört; ein Erfolg, der uns motiviert, unser Engagement

weiter auszubauen", sagt Peter Edelmann, CEO der SSI Schäfer Gruppe.



Eine besondere Kundenreferenz im Berichtsjahr war die Eröffnung eines der

größten automatisierten Distributionszentren Europas in einem gemeinsamen

Projekt mit dem schwedischen Lebensmittelhändler Coop. Durch den Einsatz von

intelligenter Robotik und smarter Software konnten die Produktivität und

Arbeitssicherheit gesteigert werden. Durch verschiedene Maßnahmen wurde zudem

eine erhebliche Reduktion des CO2-Ausstoßes erzielt.



Auch in puncto Unternehmenskultur wurde im Jahr 2024 ein wichtiger Meilenstein

initiiert: Im Jahr 2024 leitete die SSI Schäfer Gruppe eine Weiterentwicklung

ihrer werteorientierten Unternehmenskultur ein. Seither gestalten die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SSI Schäfer gemeinsam die "Fundamentals" -

einen Wertekompass, der das Fundament für den verantwortungsvollen Umgang

untereinander, mit Stakeholdern und Ressourcen bildet. Damit positioniert sich

die Gruppe klar als Gestalter des nachhaltigen Wandels in der Intralogistik und

darüber hinaus.



Hier können Sie den gesamten Nachhaltigkeitsbericht 2024 herunterladen:



https://www.ssi-schaefer.com/de-de/ueber-uns/nachhaltigkeit



Kontakt SSI Schäfer Gruppe:



Melanie Kämpf / Senior Global Communication Manager / Global

Marketing

Mobil +49 151 12 11 32 25 / Tel. Office +49 2735 70-252 /

mailto:Melanie.Kaempf@ssi-schaefer.com



Annika Find / Global Communication Manager / Global Marketing

Mobil +49 170 983 96 97 / Tel. Office +49 2735 70-9683 /

mailto:Annika.Find@ssi-schaefer.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160534/6125317

OTS: SSI SCHÄFER - Fritz Schäfer GmbH & Co KG







