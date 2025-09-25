    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Innovation trifft Verantwortung

    SSI Schäfer veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2024 (FOTO)

    Neunkirchen (ots) -

    - Erfassung der Nachhaltigkeitskennzahlen auf 57 Gesellschaften der Gruppe
    ausgeweitet
    - Erneute EcoVadis-Auszeichnung "Bronze" für die gesamte SSI Schäfer Gruppe und
    erstmalig "Silber" für 2025
    - Eröffnung des automatisierten Distributionszentrums mit innovativer
    Technologie in Zusammenarbeit mit Coop

    Die SSI Schäfer Gruppe, ein weltweit führender Lösungsanbieter für alle Bereiche
    der Intralogistik, hat heute ihren vierten freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht
    veröffentlicht. Auf diese Weise dokumentiert die Unternehmensgruppe ihre
    konsequente Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und unterstreicht den
    Anspruch, Verantwortung über die eigene Geschäftstätigkeit hinaus zu übernehmen.
    Der Bericht gibt einen umfassenden Einblick in strategische Zielsetzungen,
    konkrete Maßnahmen und die kontinuierliche Umsetzung der 2023 etablierten
    Klimastrategie.

    Trotz der herausfordernden regulatorischen Rahmenbedingungen für die
    Nachhaltigkeitsberichterstattung führt die SSI Schäfer Gruppe ihre
    Nachhaltigkeitsaktivitäten fort. Die Erfassung der CO2-Emissionen wurde 2024
    signifikant von 22 auf 57 Gesellschaften der SSI Schäfer Gruppe ausgeweitet,
    sodass sich die erfassten Scope 1- und Scope 2-Emissionen umsatzbezogen nun auf
    mehr als 80 % der wirtschaftlichen Aktivitäten des Konsolidierungskreises
    beziehen. Darüber hinaus wurde im Vergleich zum vergangenen Jahr über vier
    zusätzliche Scope 3-Kategorien berichtet. Diese Arbeit an den Kennzahlen schafft
    eine wesentliche Grundlage für eine zielführende Auseinandersetzung mit
    Nachhaltigkeitsaspekten.

    "Besonders stolz sind wir auf die kürzlich erreichte EcoVadis-Auszeichnung
    "Silber" für das Geschäftsjahr 2025, durch die die Gruppe zu den besten 15 % der
    bewerteten Unternehmen gehört; ein Erfolg, der uns motiviert, unser Engagement
    weiter auszubauen", sagt Peter Edelmann, CEO der SSI Schäfer Gruppe.

    Eine besondere Kundenreferenz im Berichtsjahr war die Eröffnung eines der
    größten automatisierten Distributionszentren Europas in einem gemeinsamen
    Projekt mit dem schwedischen Lebensmittelhändler Coop. Durch den Einsatz von
    intelligenter Robotik und smarter Software konnten die Produktivität und
    Arbeitssicherheit gesteigert werden. Durch verschiedene Maßnahmen wurde zudem
    eine erhebliche Reduktion des CO2-Ausstoßes erzielt.

    Auch in puncto Unternehmenskultur wurde im Jahr 2024 ein wichtiger Meilenstein
    initiiert: Im Jahr 2024 leitete die SSI Schäfer Gruppe eine Weiterentwicklung
    ihrer werteorientierten Unternehmenskultur ein. Seither gestalten die
    Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SSI Schäfer gemeinsam die "Fundamentals" -
    einen Wertekompass, der das Fundament für den verantwortungsvollen Umgang
    untereinander, mit Stakeholdern und Ressourcen bildet. Damit positioniert sich
    die Gruppe klar als Gestalter des nachhaltigen Wandels in der Intralogistik und
    darüber hinaus.

    Hier können Sie den gesamten Nachhaltigkeitsbericht 2024 herunterladen:

    https://www.ssi-schaefer.com/de-de/ueber-uns/nachhaltigkeit

    Kontakt SSI Schäfer Gruppe:

    Melanie Kämpf / Senior Global Communication Manager / Global
    Marketing
    Mobil +49 151 12 11 32 25 / Tel. Office +49 2735 70-252 /
    mailto:Melanie.Kaempf@ssi-schaefer.com

    Annika Find / Global Communication Manager / Global Marketing
    Mobil +49 170 983 96 97 / Tel. Office +49 2735 70-9683 /
    mailto:Annika.Find@ssi-schaefer.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160534/6125317
    OTS: SSI SCHÄFER - Fritz Schäfer GmbH & Co KG




    Verfasst von news aktuell
