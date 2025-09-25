Chemie & Pharma Summit in Berlin / Chemieagenda jetzt starten
Frankfurt/Main (ots) - Deutschland als größte europäische Volkswirtschaft leidet
unter einer massiven Standortkrise. Angefacht von globalen Krisen und
Reformstillstand in Deutschland sorgen sich immer mehr Unternehmen um ihre
Zukunft. "Die Zeit drängt", sagt Markus Steilemann, Präsident des Verbandes der
Chemischen Industrie, am zweiten Tag des Branchengipfels in Berlin mit
Finanzminister Klingbeil, Wirtschaftsministerin Reiche und Forschungsministerin
Bär. "Deutschland und Europa brauchen einen klareren Fokus auf
Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Innovationskraft. Nicht übermorgen. Nicht
morgen. Jetzt."
Die im Koalitionsvertrag angekündigte "Chemieagenda 2045" müsse den Weg bahnen,
damit Deutschland seinem Anspruch als führender Standort für Chemie, Pharma und
Biotechnologie gerecht wird: mit einer Energiepolitik, bei der durch das
rechtzeitige Abwenden drohender Innovationslücken Qualität vor Quantität geht,
mit einem belastbaren Konzept für massiven Bürokratieabbau und einem soliden
Investitionspaket für Bildung, Verteidigung und Infrastruktur. Der VCI fordert
größtmögliche Sicherheit für die heimische Produktion und Rohstoffversorgung
sowie sinkende Steuerbelastungen und Arbeitskosten. Zudem müsse die
Bundesregierung in Brüssel neben einem selbstbewussten und konsequenten
Eintreten für den Freihandel eine maßvolle EU-Chemikalienpolitik einfordern, die
Unternehmen fördert statt behindert.
VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup warnt: "Mit Visionen für 2045 ist
keinem Betrieb geholfen - entscheidend sind die nächsten zwölf Monate. Bis dahin
müssen spürbare Entlastungen an den Werkstoren ankommen. Unsere Industrie
rutscht bereits gefährlich ab, und mit ihr das ganze Land. Für uns heißt
Chemieagenda 2045: 20 Maßnahmen in 45 Tagen. Warten wäre fatal. Die Welt wartet
nicht auf uns."
Sechs Punkte gehören in die Chemieagenda
- Energiewende mit Weitsicht und Effizienz: Kosten senken, Infrastruktur
ausbauen!
- Strategische Resilienz schaffen: Produktion, Rohstoffe & Versorgung sichern!
- Fortschritt statt Stillstand: Innovationen bei Chemie, Pharma & Biotechnologie
entfesseln!
- Bürokratie-Overkill stoppen: 25 Prozent abbauen, EU-Regulierung smart
gestalten!
- Zukunft sichern: In Bildung, Verteidigung & Infrastruktur investieren!
- Standort stärken: Steuern & Arbeitskosten senken, Freihandel stärken!
Unseren Politikbrief zur Chemieagenda finden Sie hier:
https://www.vci.de/services/politikbrief/machen-jetzt.jsp
Wahlen von Präsidiumsmitgliedern
Beim Branchengipfel finden traditionell Wahlen statt. Heute haben die Mitglieder
des Verbandes Vizepräsident Dr. Christian Hartel (Wacker Chemie AG) und weitere
Präsidiumsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Präsidium ist Daniel
Steiners von der Roche Pharma AG. Die Amtszeit beträgt jeweils zwei Jahre.
Hauptgeschäftsführer Große Entrup bedankte sich für das Engagement: "Eine starke
Wirtschaft ist das Fundament, auf dem unser Land steht. Der VCI setzt sich mit
der geballten Expertise unserer Branche dafür ein, dass es nicht brüchig wird.
Wir werden deshalb auch in Zukunft nicht müde, die Politik in Berlin und Brüssel
konstruktiv und kritisch zu begleiten. Und wenn nötig, den Finger in die Wunden
zu legen. Dass stark geforderte CEOs ihre Zeit und Energie in unserem Präsidium
als starke Stimme für Deutschland einbringen, ist in Tagen wie diesen nicht
selbstverständlich. Sie übernehmen Verantwortung - nicht nur für ihr
Unternehmen, sondern für die Zukunft unseres Landes."
Als Mitglieder des VCI-Präsidiums bestätigt wurden: Bill Anderson (Bayer AG),
Martin Babilas (Altana AG), Reinhold von Eben-Worlée (Worlée-Chemie GmbH), Belén
Garijo (Merck KGaA), Sabine Herold (DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA),
Julia S. Schlenz (Dow Europe GmbH).
Dem Präsidium gehören weiterhin an: Präsident Dr. Markus Steilemann (Covestro
AG), Vizepräsident Dr. Markus Kamieth (BASF SE), Vizepräsident Carsten Knobel
(Henkel AG & Co. KGaA), Schatzmeister Dr. Henrik Follmann (Follmann Chemie
GmbH), Hubertus von Baumbach (C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG), Dr. Wolfgang
Große Entrup (VCI), Christian Kullmann (Evonik AG), Matthias Zachert (Lanxess
AG).
Eine fortlaufend aktualisierte Auswahl an Fotos vom Chemie & Pharma Summit des
VCI in Berlin finden Sie hier:
https://vci.canto.de/v/VCISummit2025BestOf
Der VCI und seine Fachverbände vertreten die Interessen von rund 2.300
Unternehmen aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie und chemienaher
Wirtschaftszweige gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft,
der Wissenschaft und den Medien. 2024 setzten die Mitgliedsunternehmen des VCI
rund 240 Milliarden Euro um und beschäftigten über 560.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Pressekontakt:
VCI-Pressestelle:
Telefon: 069 2556-1496
E-Mail: mailto:presse@vci.de
Der VCI auf X und auf LinkedIn
