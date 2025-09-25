Chemie & Pharma Summit in Berlin / Chemieagenda jetzt starten

Frankfurt/Main (ots) - Deutschland als größte europäische Volkswirtschaft leidet

unter einer massiven Standortkrise. Angefacht von globalen Krisen und

Reformstillstand in Deutschland sorgen sich immer mehr Unternehmen um ihre

Zukunft. "Die Zeit drängt", sagt Markus Steilemann, Präsident des Verbandes der

Chemischen Industrie, am zweiten Tag des Branchengipfels in Berlin mit

Finanzminister Klingbeil, Wirtschaftsministerin Reiche und Forschungsministerin

Bär. "Deutschland und Europa brauchen einen klareren Fokus auf

Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Innovationskraft. Nicht übermorgen. Nicht

morgen. Jetzt."



Die im Koalitionsvertrag angekündigte "Chemieagenda 2045" müsse den Weg bahnen,

damit Deutschland seinem Anspruch als führender Standort für Chemie, Pharma und

Biotechnologie gerecht wird: mit einer Energiepolitik, bei der durch das

rechtzeitige Abwenden drohender Innovationslücken Qualität vor Quantität geht,

mit einem belastbaren Konzept für massiven Bürokratieabbau und einem soliden

Investitionspaket für Bildung, Verteidigung und Infrastruktur. Der VCI fordert

größtmögliche Sicherheit für die heimische Produktion und Rohstoffversorgung

sowie sinkende Steuerbelastungen und Arbeitskosten. Zudem müsse die

Bundesregierung in Brüssel neben einem selbstbewussten und konsequenten

Eintreten für den Freihandel eine maßvolle EU-Chemikalienpolitik einfordern, die

Unternehmen fördert statt behindert.





