    Chemie & Pharma Summit in Berlin / Chemieagenda jetzt starten

    Frankfurt/Main (ots) - Deutschland als größte europäische Volkswirtschaft leidet
    unter einer massiven Standortkrise. Angefacht von globalen Krisen und
    Reformstillstand in Deutschland sorgen sich immer mehr Unternehmen um ihre
    Zukunft. "Die Zeit drängt", sagt Markus Steilemann, Präsident des Verbandes der
    Chemischen Industrie, am zweiten Tag des Branchengipfels in Berlin mit
    Finanzminister Klingbeil, Wirtschaftsministerin Reiche und Forschungsministerin
    Bär. "Deutschland und Europa brauchen einen klareren Fokus auf
    Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Innovationskraft. Nicht übermorgen. Nicht
    morgen. Jetzt."

    Die im Koalitionsvertrag angekündigte "Chemieagenda 2045" müsse den Weg bahnen,
    damit Deutschland seinem Anspruch als führender Standort für Chemie, Pharma und
    Biotechnologie gerecht wird: mit einer Energiepolitik, bei der durch das
    rechtzeitige Abwenden drohender Innovationslücken Qualität vor Quantität geht,
    mit einem belastbaren Konzept für massiven Bürokratieabbau und einem soliden
    Investitionspaket für Bildung, Verteidigung und Infrastruktur. Der VCI fordert
    größtmögliche Sicherheit für die heimische Produktion und Rohstoffversorgung
    sowie sinkende Steuerbelastungen und Arbeitskosten. Zudem müsse die
    Bundesregierung in Brüssel neben einem selbstbewussten und konsequenten
    Eintreten für den Freihandel eine maßvolle EU-Chemikalienpolitik einfordern, die
    Unternehmen fördert statt behindert.

    VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup warnt: "Mit Visionen für 2045 ist
    keinem Betrieb geholfen - entscheidend sind die nächsten zwölf Monate. Bis dahin
    müssen spürbare Entlastungen an den Werkstoren ankommen. Unsere Industrie
    rutscht bereits gefährlich ab, und mit ihr das ganze Land. Für uns heißt
    Chemieagenda 2045: 20 Maßnahmen in 45 Tagen. Warten wäre fatal. Die Welt wartet
    nicht auf uns."

    Sechs Punkte gehören in die Chemieagenda

    - Energiewende mit Weitsicht und Effizienz: Kosten senken, Infrastruktur
    ausbauen!
    - Strategische Resilienz schaffen: Produktion, Rohstoffe & Versorgung sichern!
    - Fortschritt statt Stillstand: Innovationen bei Chemie, Pharma & Biotechnologie
    entfesseln!
    - Bürokratie-Overkill stoppen: 25 Prozent abbauen, EU-Regulierung smart
    gestalten!
    - Zukunft sichern: In Bildung, Verteidigung & Infrastruktur investieren!
    - Standort stärken: Steuern & Arbeitskosten senken, Freihandel stärken!

    Unseren Politikbrief zur Chemieagenda finden Sie hier:
    https://www.vci.de/services/politikbrief/machen-jetzt.jsp

    Wahlen von Präsidiumsmitgliedern

    Beim Branchengipfel finden traditionell Wahlen statt. Heute haben die Mitglieder
    des Verbandes Vizepräsident Dr. Christian Hartel (Wacker Chemie AG) und weitere
    Präsidiumsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Präsidium ist Daniel
    Steiners von der Roche Pharma AG. Die Amtszeit beträgt jeweils zwei Jahre.

    Hauptgeschäftsführer Große Entrup bedankte sich für das Engagement: "Eine starke
    Wirtschaft ist das Fundament, auf dem unser Land steht. Der VCI setzt sich mit
    der geballten Expertise unserer Branche dafür ein, dass es nicht brüchig wird.
    Wir werden deshalb auch in Zukunft nicht müde, die Politik in Berlin und Brüssel
    konstruktiv und kritisch zu begleiten. Und wenn nötig, den Finger in die Wunden
    zu legen. Dass stark geforderte CEOs ihre Zeit und Energie in unserem Präsidium
    als starke Stimme für Deutschland einbringen, ist in Tagen wie diesen nicht
    selbstverständlich. Sie übernehmen Verantwortung - nicht nur für ihr
    Unternehmen, sondern für die Zukunft unseres Landes."

    Als Mitglieder des VCI-Präsidiums bestätigt wurden: Bill Anderson (Bayer AG),
    Martin Babilas (Altana AG), Reinhold von Eben-Worlée (Worlée-Chemie GmbH), Belén
    Garijo (Merck KGaA), Sabine Herold (DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA),
    Julia S. Schlenz (Dow Europe GmbH).

    Dem Präsidium gehören weiterhin an: Präsident Dr. Markus Steilemann (Covestro
    AG), Vizepräsident Dr. Markus Kamieth (BASF SE), Vizepräsident Carsten Knobel
    (Henkel AG & Co. KGaA), Schatzmeister Dr. Henrik Follmann (Follmann Chemie
    GmbH), Hubertus von Baumbach (C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG), Dr. Wolfgang
    Große Entrup (VCI), Christian Kullmann (Evonik AG), Matthias Zachert (Lanxess
    AG).

    Eine fortlaufend aktualisierte Auswahl an Fotos vom Chemie & Pharma Summit des
    VCI in Berlin finden Sie hier:
    https://vci.canto.de/v/VCISummit2025BestOf

    Der VCI und seine Fachverbände vertreten die Interessen von rund 2.300
    Unternehmen aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie und chemienaher
    Wirtschaftszweige gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft,
    der Wissenschaft und den Medien. 2024 setzten die Mitgliedsunternehmen des VCI
    rund 240 Milliarden Euro um und beschäftigten über 560.000 Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter.

    Pressekontakt:

    VCI-Pressestelle:
    Telefon: 069 2556-1496
    E-Mail: mailto:presse@vci.de
    Der VCI auf X und auf LinkedIn


