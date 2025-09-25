Eine Premium-Massivholzmöbel-Submarke, herausgegeben von Tribesigns

TribeWood ist auf natürliche Massivholzmöbel spezialisiert. TribeWood übernimmt die konsequente Kostenorientierung von Tribesigns und steigert das Erlebnis mit hochwertigem Massivholz, sorgfältiger Handwerkskunst und raffiniertem Design.

NEW YORK, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- Tribesigns, eine weltweit anerkannte Online-Möbelmarke, freut sich, die Einführung einer neuen Untermarke bekannt zu geben: TribeWood - eine Premium-Massivholzmöbelmarke, die auf das wachsende Bedürfnis nach einem warmen, strukturierten Zuhause abzielt, das die Zeit und all die Erinnerungen, die es enthält, umarmt.

"Es ist mehr als nur ein Möbelstück - es ist eine Rückkehr zum warmen Wohnen", sagt Andy Huang, CMO von Tribesigns. "Jedes TribeWood-Stück wird aus edlen Naturhölzern wie Tanne, Eiche und Nussbaum gefertigt, wobei die organischen Maserungen erhalten bleiben und mit umweltbewussten Techniken bearbeitet werden. Mit ihren einfachen Linien und natürlichen Farbtönen passen diese Designs zum authentischen Rhythmus des Familienlebens - schlicht und doch raffiniert."

Wenn andere Marken den klassischen amerikanischen Wohnstil verkörpern, steht TribeWood für eine "Qualitätsalternative" im Internet-Zeitalter. Unter Beibehaltung der gleichen Designästhetik und des gleichen Benutzererlebnisses entspricht es den Budgetanforderungen junger Familien mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis.

TribeWood ist mehr als eine Kollektion von Massivholzmöbeln - es verkörpert eine Lebensphilosophie von "Natürlichkeit, Ordnung und Komfort". Wir sind der Meinung, dass jede Familie ein nahezu maßgeschneidertes Wohnerlebnis im amerikanischen Stil zu einem vernünftigen Preis verdient. Vom Bücherregal bis zum Esstisch, von der Sitzbank bis zum Konsolentisch - was TribeWood präsentiert, ist nie ein isoliertes Produkt, sondern eine sanfte Kraft, die sich dem Wesen des Lebens nähert.

Mit der gleichen Philosophie wie die Muttermarke Tribesigns und dem Slogan "Designed in Wood" bleibt TribeWood unermüdlich auf den Kunden ausgerichtet. Von der strengen Auswahl der Hölzer - wie Fell, Eiche und Nussbaum - bis hin zu den sorgfältigen Tischlerarbeiten und den raffinierten, haptisch ansprechenden Oberflächen wird jedes Detail sorgfältig bedacht, um langlebige, schöne Möbel zu liefern, die lange halten.

Für detaillierte Informationen über TribeWood besuchen Sie bitte die offizielle Website und den Amazon-Store unten:

Offizielle Website: https://tribesigns.com/pages/about-tribewood

Amazon Store: https://www.amazon.com/stores/TribewoodbyTribesigns/page/349938C2-7F1A-48D5-92C4-2D7502FFD20B

Informationen zu Tribesigns:

Tribesigns ist ein weltweit führender Möbeldesigner und -hersteller. Unter dem Motto Designed for Life" dreht sich die Philosophie des Unternehmens um die Vielfalt der persönlichen Lebensstile und die Bedeutung naturfreundlicher Entscheidungen.

Tribesigns bietet seinen Kunden einzigartig gestaltete Möbel für den Innenbereich, wie z. B. Schreibtische für das Heimbüro, Bücherregale, Konsolentische, Organizer, Schuhregale, Kleiderständer, Nachttische, Kommoden, Esstische, Küchenregale, Konferenztische, Empfangstische, Sideboards usw.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778356/tribewood_press_release.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2304026/Logo.jpg

