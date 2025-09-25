    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Nagl bleibt Chef der Bahn-Sparte InfraGo

    Für Sie zusammengefasst
    • Philipp Nagl bleibt Vorstandsvorsitzender von InfraGo.
    • Dirk Rompf zieht sich aus der Position zurück.
    • Einigung zwischen Minister Schnieder und Evelyn Palla.

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Rückzug von Dirk Rompf bleibt Philipp Nagl weiterhin Vorstandsvorsitzender der Bahn-Infrastruktursparte InfraGo. Darauf haben sich Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und die designierte Bahnchefin Evelyn Palla verständigt, wie das Ministerium in Berlin mitteilte./hoe/DP/stw



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
