    ARD verlängert Vertrag von Programmdirektorin Strobl

    Für Sie zusammengefasst
    • ARD verlängert Verträge von Strobl und Köhr um fünf Jahre.
    • Neue Verträge gelten ab Mai 2026, Zustimmung nötig.
    • Strobl leitet Das Erste, Köhr koordiniert politische Formate.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die ARD hat die Verträge mit Programmdirektorin Christine Strobl und ihrem Stellvertreter, ARD-Chefredakteur Oliver Köhr, um fünf Jahre verlängert. Das entschieden die Intendantinnen und Intendanten der ARD im Einvernehmen mit der Gremienvorsitzendenkonferenz, wie das Sendernetzwerk mitteilte. Die neuen Verträge gelten ab Mai 2026, vorbehaltlich der Zustimmung des BR-Verwaltungsrats.

    Strobl und Köhr hatten ihre Posten am 1. Mai 2021 übernommen. Strobl verantwortet seither das Fernsehprogramm Das Erste und die ARD-Mediathek, Köhr koordiniert in seiner Funktion unter anderem politische Magazine, Sondersendungen und Talkformate./svv/DP/stw





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
