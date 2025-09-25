Cyberangriff - Britischer Co-op-Gruppe entgeht Millionengewinn
- Co-op erwartet 120 Millionen Pfund Gewinnverlust.
- Cyberangriff stiehlt Daten von 6,5 Millionen Mitgliedern.
- IT-Systeme wurden zur Sicherheit zeitweise heruntergefahren.
MANCHESTER (dpa-AFX) - Die britische Verbrauchergenossenschaft Co-op rechnet wegen einer Cyberattacke mit entgangenen Gewinnen in Höhe von etwa 120 Millionen Pfund (rund 137 Millionen Euro) im laufenden Geschäftsjahr. Das geht aus dem jüngsten Halbjahresbericht der Co-operative Group hervor, die vor allem Supermärkte in Großbritannien betreibt, unter anderem aber auch Finanzdienstleistungen und Bestattungen anbietet.
Cyberkriminelle hatten die Daten der etwa 6,5 Millionen Co-op-Mitglieder gestohlen, wie das Unternehmen mitteilte. Als Sicherheitsmaßnahme wurden Teile der IT-Systeme zeitweise heruntergefahren, was zu Störungen im Betrieb führte. Wer hinter dem Angriff steckte, war zunächst unklar.
Der Cyberangriff auf Co-op ist nur einer von mehreren, mit denen in den vergangenen Monaten auf große Unternehmen und Institutionen konfrontiert waren. Der Autobauer Jaguar Land Rover musste seinen Betrieb Ende August wegen einer Cyberattacke komplett einstellen. Erst Anfang Oktober wird mit einem Wiederaufnehmen der Produktion gerechnet. Die britische Regierung prüft derzeit, wie Zulieferer des Fahrzeugherstellers unterstützt werden können, um die Zeit zu überbrücken. Auch die Kaufhauskette Marks & Spencer und die British Library wurden zu Opfern von Cyberattacken mit massiven Auswirkungen./cmy/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Marks and Spencer Group Aktie
Die Marks and Spencer Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 4,15 auf Tradegate (24. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Marks and Spencer Group Aktie um -0,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Marks and Spencer Group bezifferte sich zuletzt auf 8,37 Mrd..
Marks and Spencer Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0200 %.