Cyberangriff - Britischer Co-op-Gruppe entgeht Millionengewinn

MANCHESTER (dpa-AFX) - Die britische Verbrauchergenossenschaft Co-op rechnet wegen einer Cyberattacke mit entgangenen Gewinnen in Höhe von etwa 120 Millionen Pfund (rund 137 Millionen Euro) im laufenden Geschäftsjahr. Das geht aus dem jüngsten Halbjahresbericht der Co-operative Group hervor, die vor allem Supermärkte in Großbritannien betreibt, unter anderem aber auch Finanzdienstleistungen und Bestattungen anbietet.

Cyberkriminelle hatten die Daten der etwa 6,5 Millionen Co-op-Mitglieder gestohlen, wie das Unternehmen mitteilte. Als Sicherheitsmaßnahme wurden Teile der IT-Systeme zeitweise heruntergefahren, was zu Störungen im Betrieb führte. Wer hinter dem Angriff steckte, war zunächst unklar.