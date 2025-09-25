Ölpreise geben nach - jüngster Anstieg gestoppt
- Ölpreise am Donnerstag gesunken, Brent bei 68,88 USD.
- Irakische Pipeline wieder in Betrieb, Überangebot droht.
- US-Dollar steigt, macht Rohöl in anderen Währungen teuer.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken und haben den Anstieg der vergangenen beiden Handelstage gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 68,88 US-Dollar. Das waren 43 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 59 Cent auf 64,40 Dollar.
Nach Einschätzung von Marktbeobachtern haben sich Befürchtungen eines drohenden Überangebots auf dem Ölmarkt wieder etwas verstärkt. Hintergrund sind Meldungen aus dem Förderland Irak. Demnach hat sich die irakische Regierung mit Vertretern aus den Regionen des Landes auf die Inbetriebnahme einer wichtigen Ölpipeline geeinigt. Nach einer Unterbrechung von mehr als zwei Jahren sind damit wieder irakische Ölexporte über die Pipeline möglich.
Zudem war der Kurs des US-Dollar am Nachmittag nach besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten gestiegen. Da Rohöl auf dem Weltmarkt in der Regel in Dollar gehandelt wird, macht ein Kursanstieg der amerikanischen Währung den Rohstoff in anderen Währungen teurer, was die Nachfrage bremst.
An den vergangenen beiden Tagen waren die Ölpreise noch gestiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Kehrtwende in seiner bisherigen Politik im Ukraine-Krieg vollzogen hatte. Brent-Öl hatte sich zeitweise um etwa drei Dollar je Barrel verteuert. Marktbeobachter wollen eine Umkehr der US-Haltung zu möglichen schärferen Sanktionen gegen Russland nicht ausschließen. Diese dürften dann auch die Ölwirtschaft des Landes treffen und die russischen Ölexporte einschränken./jkr/jsl/men
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---