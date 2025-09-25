    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    PLAN-B NET ZERO AG schließt Kapitalerhöhung in Höhe von 4,5 CHF Mio. erfolgreich ab (FOTO)

    Zug (ots) - Die PLAN-B NET ZERO AG, ein innovatives Greentech-Unternehmen im
    Bereich Neo Energy, hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung über CHF 4,5 Millionen
    durchgeführt. Das Aktienkapital beläuft sich nun auf CHF 5,0 Millionen. So
    schafft PLAN-B NET ZERO eine solide Grundlage für die weitere Expansion.

    Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig von
    bestehenden Altaktionären gezeichnet. Damit zeigt die PLAN-B NET ZERO AG auch
    weiterhin Stabilität in ihrer Aktionärsstruktur und unterstreicht ihre
    Unabhängigkeit. Zugleich schafft die Kapitalmaßnahme die notwendige
    Flexibilität, künftig weitere Investoren in den Cap Table aufzunehmen.

    "Die Kapitalerhöhung ist ein eindeutiges Vertrauenssignal unserer Investoren in
    die Strategie und das Management von PLAN-B NET ZERO", betont Bradley Mundt,
    Gründer und CEO. "Mit diesem Schritt schaffen wir die Basis, um unsere
    Marktposition in den drei Fokusbereichen Bereichen Energy Supply,
    Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) sowie Softwareentwicklung und Big Data
    konsequent auszubauen."

    Das zusätzliche Eigenkapital dient der Umsetzung des ambitionierten
    Wachstumskurses. PLAN-B NET ZERO verfolgt das Ziel, den Energiemarkt neu zu
    definieren: Weg vom reinen Versorgungsmodell, hin zu einer datengetriebenen
    Community-Plattform, die nachhaltige Energieversorgung mit Lifestyle-Elementen,
    Gamification und KI-basierten Services als "Neo Energy" nach dem Vorbild von
    Neobanken wie Revolut verbindet.

    Über PLAN-B NET ZERO

    PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das
    Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum
    Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO
    bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden
    und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab,
    einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der
    Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

    Pressekontakt:

    Julia Schnitger
    mailto:presse@planbnetzero.com
    planbnetzero.com/

    Gubelstraße 12
    6300 Zug
    Schweiz

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175322/6125352
    OTS: PLAN-B NET ZERO




