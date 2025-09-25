"Wuliangye Day" glänzt auf der Expo 2025 Osaka

Beijing (ots/PRNewswire) - Als vor kurzem in Osaka im Westen Japans die

Veranstaltung "Wuliangye Day" eröffnet wurde, erregte der chinesische

Baijiu-Hersteller Wuliangye die Aufmerksamkeit der Besucher an seinem prächtigen

Stand im chinesischen Pavillon der Weltausstellung 2025.



Von 1915 bis 2025 hat der erfahrene chinesische Weltausstellungsteilnehmer der

globalen Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kultur-"Olympiade" gemeinsam mit der

Entwicklung chinesischer Marken seinen Platz auf der Bühne gesichert.





Beim Betreten der thematischen Ausstellungshalle konnten Besucher eine Wand

voller Auszeichnungen entdecken, die für erstklassige Qualität, immaterielles

Kulturerbe, altehrwürdige Marken und Popularität in China stehen.



Am zentralen Stand wurden klassische und repräsentative Produkte wie die erste

bis achte Generation des Wuliangye-Likörs ausgestellt, und am Thementag am 16.

September wurde die Erinnerungsgeschenkbox für die Expo 2025 Osaka an den

Betreiber des chinesischen Pavillons zur dauerhaften Abholung übergeben.



Als Markt für gehobenen Konsum ist Japan ein zentraler Knotenpunkt für die

Globalisierungsstrategie von Wuliangye. Mit seinem Thementag-Event taucht der

chinesische Baijiu-Hersteller tiefer in die lokalen Essensszenarien ein.



Am 16. September wurde ein Restaurant in Osaka offiziell zum zweiten

autorisierten Übersee-Restaurant von Wuliangye, das erstklassigen chinesischen

Baijiu und Lebensmittel in den Alltag der japanischen Verbraucher bringt.



Seit ein in Tokio ansässiges Restaurant im April seine erste Auslandsgenehmigung

erhalten hat, treibt Wuliangye mit strategischer Entschlossenheit die weltweite

Expansion voran. Vom 13. bis 23. September fanden in den zugelassenen

japanischen Restaurants Marketingaktivitäten zum Thementag statt.



Die japanischen Verbraucher strömten in Scharen in diese Restaurants, um die

Gerichte und Spirituosen zum Thema Wuliangye zu genießen. Ein japanischer

Jugendlicher lobte die maßgeschneiderten Gerichte und sagte, dass solche

Gerichte die Essenz der chinesischen und japanischen Küche kunstvoll miteinander

verbinden sowie die Augen und Mägen der Menschen mit hübschen Designs erfreuen.



Derzeit hat Wuliangye, einer der Schrittmacher auf dem Weg des chinesischen

Baijiu in die Welt, Produkte in Dutzende Länder exportiert und

Wuliangye-Restaurants in Hongkong, Tokio sowie Singapur eröffnet, um die

Beziehungen zu den Verbrauchern in Übersee zu vertiefen.



Durch die Partnerschaft mit dem Guide Michelin fördert Wuliangye die

"harmonische Essenszeit" in Übersee und bietet globalen Verbrauchern trendige

sowie lokalisierte Produkte wie alkoholarme Liköre und Cocktails mit Baijiu an,

die ihren Vorlieben entsprechen.



Auch in Zukunft wird Wuliangye die globalen Plattformen nutzen, um die Welt mit

seiner einzigartigen Spirituosenkultur und seinen feinen Produkten zu erfreuen.



