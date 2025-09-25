Xinhua Silk Road
"Wuliangye Day" glänzt auf der Expo 2025 Osaka
Beijing (ots/PRNewswire) - Als vor kurzem in Osaka im Westen Japans die
Veranstaltung "Wuliangye Day" eröffnet wurde, erregte der chinesische
Baijiu-Hersteller Wuliangye die Aufmerksamkeit der Besucher an seinem prächtigen
Stand im chinesischen Pavillon der Weltausstellung 2025.
Von 1915 bis 2025 hat der erfahrene chinesische Weltausstellungsteilnehmer der
globalen Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kultur-"Olympiade" gemeinsam mit der
Entwicklung chinesischer Marken seinen Platz auf der Bühne gesichert.
Beim Betreten der thematischen Ausstellungshalle konnten Besucher eine Wand
voller Auszeichnungen entdecken, die für erstklassige Qualität, immaterielles
Kulturerbe, altehrwürdige Marken und Popularität in China stehen.
Am zentralen Stand wurden klassische und repräsentative Produkte wie die erste
bis achte Generation des Wuliangye-Likörs ausgestellt, und am Thementag am 16.
September wurde die Erinnerungsgeschenkbox für die Expo 2025 Osaka an den
Betreiber des chinesischen Pavillons zur dauerhaften Abholung übergeben.
Als Markt für gehobenen Konsum ist Japan ein zentraler Knotenpunkt für die
Globalisierungsstrategie von Wuliangye. Mit seinem Thementag-Event taucht der
chinesische Baijiu-Hersteller tiefer in die lokalen Essensszenarien ein.
Am 16. September wurde ein Restaurant in Osaka offiziell zum zweiten
autorisierten Übersee-Restaurant von Wuliangye, das erstklassigen chinesischen
Baijiu und Lebensmittel in den Alltag der japanischen Verbraucher bringt.
Seit ein in Tokio ansässiges Restaurant im April seine erste Auslandsgenehmigung
erhalten hat, treibt Wuliangye mit strategischer Entschlossenheit die weltweite
Expansion voran. Vom 13. bis 23. September fanden in den zugelassenen
japanischen Restaurants Marketingaktivitäten zum Thementag statt.
Die japanischen Verbraucher strömten in Scharen in diese Restaurants, um die
Gerichte und Spirituosen zum Thema Wuliangye zu genießen. Ein japanischer
Jugendlicher lobte die maßgeschneiderten Gerichte und sagte, dass solche
Gerichte die Essenz der chinesischen und japanischen Küche kunstvoll miteinander
verbinden sowie die Augen und Mägen der Menschen mit hübschen Designs erfreuen.
Derzeit hat Wuliangye, einer der Schrittmacher auf dem Weg des chinesischen
Baijiu in die Welt, Produkte in Dutzende Länder exportiert und
Wuliangye-Restaurants in Hongkong, Tokio sowie Singapur eröffnet, um die
Beziehungen zu den Verbrauchern in Übersee zu vertiefen.
Durch die Partnerschaft mit dem Guide Michelin fördert Wuliangye die
"harmonische Essenszeit" in Übersee und bietet globalen Verbrauchern trendige
sowie lokalisierte Produkte wie alkoholarme Liköre und Cocktails mit Baijiu an,
die ihren Vorlieben entsprechen.
Auch in Zukunft wird Wuliangye die globalen Plattformen nutzen, um die Welt mit
seiner einzigartigen Spirituosenkultur und seinen feinen Produkten zu erfreuen.
Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/347665.html
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2780718/pic.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
-wuliangye-day-glanzt-auf-der-expo-2025-osaka-302567043.html
Pressekontakt:
Linlin Yang,
linlinyanglyn@163.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6125354
OTS: Xinhua Silk Road Information Service
