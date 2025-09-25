Trench Group übernimmt australisches Technologieunternehmen H Nu / Optische Messwandler der nächsten Generation stärken HVDC-Führungsposition (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Berlin (ots) - Die Trench Group setzt ihre globale Wachstumsstrategie und ihr
    Engagement für Innovation konsequent fort. Nach jüngsten Investitionen in neue
    Produktionsstandorte und der Modernisierung bestehender Werke hat das
    Unternehmen nun das australische Technologieunternehmen H Nu übernommen und
    erweitert damit sein Portfolio um wegweisende faseroptische
    Messwandler-Technologie. Durch diese Akquisition kann die Trench Group extrem
    schnelle Reaktionszeiten in der Energieübertragung bieten. Die Technologie
    unterstützt sämtliche Übertragungsarten, bringt jedoch insbesondere bei
    Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HVDC) erhebliche Vorteile.

    Erste faseroptische Einheiten wurden bereits erfolgreich in Stromnetzen weltweit
    eingesetzt. Gemeinsam mit führenden Systemlieferanten arbeitet Trench daran,
    diese Technologie als künftigen Standard für Hochspannungsmessungen zu
    qualifizieren - und schafft so die Grundlage für eine rasche Skalierung und
    Serienproduktion.

    Die Integration von H Nu stärkt die Position der Trench Group als globaler
    Innovations- und Technologieführer für Hochspannungskomponenten weiter. Die
    Expertise von H Nu im Bereich faseroptischer Messtechnik ergänzt das bestehende
    Know-how von Trench ideal.

    "Dies ist die erste Akquisition der Trench Group. Die Technologie von H Nu
    profitiert von unserer führenden Position im Bereich HVAC- und HVDC-Systeme
    sowie von unserer globalen Marktpräsenz", sagt Dr. Bahadir Basdere, CEO der
    Trench Group. "Wir freuen uns, unseren Kunden die neuesten Entwicklungen in
    flexiblen, reaktionsschnellen Systemen und Lösungen für die Netzqualität
    anzubieten - das ist entscheidend angesichts immer komplexerer Stromnetze
    weltweit."

    Diese Übernahme unterstreicht die Rolle der Trench Group als verlässlicher,
    zukunftsorientierter Partner für systemkritische Lösungen in der
    Energieübertragung.

