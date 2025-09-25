Finexity: Regulierte Dubai-Investments für deutsche Anleger.
FINEXITY AG bietet deutschen Anlegern ab Oktober 2025 Zugang zu Dubais Luxusimmobilien.
- FINEXITY AG eröffnet deutschen Privatanlegern den Zugang zu regulierten Wertpapieren im Immobilienmarkt von Dubai.
- Die erste Emission für Privatanleger startet am 6. Oktober 2025 und bietet Zugang zu Luxusimmobilien in Dubai.
- Für 2026 plant FINEXITY Emissionen im zweistelligen Euro-Millionenbereich, um gezielt Immobilien-Exposure in den VAE zu ermöglichen.
- Dubai wird als wachsender Markt für internationale Investoren beschrieben, mit einem Anstieg ausländischer Immobilienbesitzer um 20% zwischen 2020 und 2022.
- FINEXITY positioniert sich als führende Infrastruktur für tokenisierte Private Markets in Europa und plant eine Expansion in Dubai zur Stärkung seines Kapitalmarktprofils.
- Das Unternehmen hat über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von Investoren eingesammelt und bietet eine breite Auswahl an alternativen Anlageklassen über seine Handelsplatzinfrastruktur an.
