25 0 Kommentare Finexity: Regulierte Dubai-Investments für deutsche Anleger.

FINEXITY AG bietet deutschen Anlegern ab Oktober 2025 Zugang zu Dubais Luxusimmobilien.

FINEXITY AG eröffnet deutschen Privatanlegern den Zugang zu regulierten Wertpapieren im Immobilienmarkt von Dubai.

Die erste Emission für Privatanleger startet am 6. Oktober 2025 und bietet Zugang zu Luxusimmobilien in Dubai.

Für 2026 plant FINEXITY Emissionen im zweistelligen Euro-Millionenbereich, um gezielt Immobilien-Exposure in den VAE zu ermöglichen.

Dubai wird als wachsender Markt für internationale Investoren beschrieben, mit einem Anstieg ausländischer Immobilienbesitzer um 20% zwischen 2020 und 2022.

FINEXITY positioniert sich als führende Infrastruktur für tokenisierte Private Markets in Europa und plant eine Expansion in Dubai zur Stärkung seines Kapitalmarktprofils.

Das Unternehmen hat über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von Investoren eingesammelt und bietet eine breite Auswahl an alternativen Anlageklassen über seine Handelsplatzinfrastruktur an.





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

