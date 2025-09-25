JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Einige Anleger hielten seine Einschätzung der Franzosen für zu vorsichtig und hofften am Kapitalmarkttag im Dezember auf höhere Margenziele, schrieb Phil Buller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er würde es aber bevorzugen, wenn sich das Management jetzt zurückhält und dann später positiv überrascht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 228,3EUR auf Tradegate (25. September 2025, 15:43 Uhr) gehandelt.
