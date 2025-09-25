JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet damit, dass das dritte Quartal solide verlaufen ist, und eine Bestätigung der Wachstumsziele die Markterwartungen untermauert. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Ende Oktober./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 78,01EUR auf Tradegate (25. September 2025, 15:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

