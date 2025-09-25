JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Bestellung von Kai Beckmann als neuer Konzernchef sei keine Überraschung und der Zeitpunkt der Bekanntgabe auch nicht, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt dürfte die Personalie weitestgehend erwartet haben. Beckmanns langjährige Erfahrung in der Geschäftsleitung und seine Erfolge beim Umbau der Elektronik-Sparte bescherten ihm eine gute Ausgangsposition./tav/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 12:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 13:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 106EUR auf Tradegate (25. September 2025, 15:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 155
Kursziel alt: 155
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
