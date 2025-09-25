Neues Totalenergies-Fernwärmenetz von Sachsen-Anhalt nach Sachsen

"Das Projekt verbindet auf kluge Weise Ressourcen-Effizienz und Klimaschutz mit der zukunftsweisenden Zusammenarbeit unserer Unternehmen in Mitteldeutschland", sagte Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD). Das Bundeswirtschaftsministerium fördert den Bau demnach mit über 90 Millionen Euro./ija/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 53,43 auf Tradegate (25. September 2025, 15:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +2,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,97 %.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 121,93 Mrd..

TotalEnergies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 3,5207. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der TotalEnergies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -0,90 %/+40,24 % bedeutet.