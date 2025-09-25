Börsen Start Update
Börsenstart USA - 25.09. - US Tech 100 schwach -1,20 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:50) bei 45.927,91 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: IBM +3,62 %, Verizon Communications +1,09 %, Johnson & Johnson +1,08 %, Walmart +0,90 %, Procter & Gamble +0,86 %
Flop-Werte: Nike (B) -2,14 %, Caterpillar -1,25 %, Salesforce -1,22 %, Unitedhealth Group -1,09 %, American Express -0,84 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.211,48 PKT und fällt um -1,20 %.
Top-Werte: Biogen +2,32 %, Vertex Pharmaceuticals +2,24 %, Intel +1,62 %, Warner Bros. Discovery (A) +1,52 %, CSX +1,20 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,32 %, GE Healthcare Technologies -4,04 %, Arm Holdings -3,74 %, Shopify -3,46 %, Tesla -3,31 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.579,60 PKT und fällt um -0,85 %.
Top-Werte: IBM +3,62 %, Albemarle +2,56 %, CME Group Registered (A) +2,56 %, Biogen +2,32 %, The Mosaic +2,30 %
Flop-Werte: CarMax -22,06 %, Jabil -11,05 %, Freeport-McMoRan -4,35 %, GE Healthcare Technologies -4,04 %, Enphase Energy -3,95 %
