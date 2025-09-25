    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie rauscht in die Tiefe - 25.09.2025

    Am 25.09.2025 ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie, bisher, um -4,48 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Mit einer Performance von -4,48 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -16,06 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -2,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,90 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -13,71 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,20 % geändert.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,02 %
    1 Monat -7,90 %
    3 Monate -16,06 %
    1 Jahr +98,73 %

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 264 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,23 Mrd.EUR wert.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    -3,70 %
    -3,75 %
    -7,73 %
    -15,65 %
    +99,78 %
    +1.285,72 %
    +2.077,78 %
    +882,59 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
