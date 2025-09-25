DAX, Lithium Americas & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Lithium Americas
|+18,42 %
|Rohstoffe
|🥈
|Li-FT Power
|+18,31 %
|Rohstoffe
|🥉
|Amplify Energy
|+15,83 %
|Öl/Gas
|🟥
|DeFi Technologies
|-16,31 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Heidelberg Pharma
|-20,29 %
|Biotechnologie
|🟥
|CarMax
|-21,36 %
|Einzelhandel
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Santacruz Silver Mining
|Rohstoffe
|🥈
|Xiaomi
|Hardware
|🥉
|Opendoor Technologies
|Informationstechnologie
|Electro Optic Systems
|Elektrogeräte
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|Brera Holdings Registered - B
|Freizeit
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|297
|-
|🥈
|Gerresheimer
|101
|Gesundheitswesen
|🥉
|Almonty Industries
|59
|Rohstoffe
|Silber
|46
|Rohstoffe
|Tesla
|36
|Fahrzeugindustrie
|DroneShield
|36
|Sonstige Technologie
Lithium Americas
Wochenperformance: +82,14 %
Wochenperformance: +82,14 %
Platz 1
Li-FT Power
Wochenperformance: +15,47 %
Wochenperformance: +15,47 %
Platz 2
Amplify Energy
Wochenperformance: +9,29 %
Wochenperformance: +9,29 %
Platz 3
DeFi Technologies
Wochenperformance: +1,36 %
Wochenperformance: +1,36 %
Platz 4
Heidelberg Pharma
Wochenperformance: -3,94 %
Wochenperformance: -3,94 %
Platz 5
CarMax
Wochenperformance: -4,36 %
Wochenperformance: -4,36 %
Platz 6
Santacruz Silver Mining
Wochenperformance: +10,55 %
Wochenperformance: +10,55 %
Platz 7
Xiaomi
Wochenperformance: +3,16 %
Wochenperformance: +3,16 %
Platz 8
Opendoor Technologies
Wochenperformance: -13,59 %
Wochenperformance: -13,59 %
Platz 9
Electro Optic Systems
Wochenperformance:
Wochenperformance:
Platz 10
DeFi Technologies
Wochenperformance: +1,36 %
Wochenperformance: +1,36 %
Platz 11
Brera Holdings Registered - B
Wochenperformance: +256,22 %
Wochenperformance: +256,22 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +1,24 %
Wochenperformance: +1,24 %
Platz 13
Gerresheimer
Wochenperformance: -16,08 %
Wochenperformance: -16,08 %
Platz 14
Almonty Industries
Wochenperformance: +16,16 %
Wochenperformance: +16,16 %
Platz 15
Silber
Wochenperformance: +6,14 %
Wochenperformance: +6,14 %
Platz 16
Tesla
Wochenperformance: +3,82 %
Wochenperformance: +3,82 %
Platz 17
DroneShield
Wochenperformance: +11,99 %
Wochenperformance: +11,99 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte