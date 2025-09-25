Thyssenkrupp streicht 270 Jobs in Sachsen

IG Metall: Unternehmen muss soziale Verantwortung übernehmen

Aus Sorge um ihre Jobs hatten vorige Woche bereits viele Beschäftigte in Chemnitz für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. "Das ist ein schwarzer Tag für unsere Region", sagte nun Ingo Hanemann, Zweiter Bevollmächtigter IG Metall Chemnitz, nach der offiziellen Bekanntgabe der Schließungspläne der Deutschen Presse-Agentur dpa. "Auch für die Auszubildenden im Betrieb ist es ein harter Schlag. Jetzt geht es darum, dass das Unternehmen soziale Verantwortung übernimmt."/hum/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 11,46 auf Tradegate (25. September 2025, 16:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +1,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,37 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,12 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +5,22 %/-21,09 % bedeutet.