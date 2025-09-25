Thyssenkrupp streicht 270 Jobs in Sachsen
- 270 Jobs bei Thyssenkrupp in Sachsen fallen weg.
- Standort Chemnitz bis 2026 komplett geschlossen.
- IG Metall fordert soziale Verantwortung vom Unternehmen.
CHEMNITZ/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL (dpa-AFX) - Rund 270 Beschäftigte von Thyssenkrupp Automation Engineering in Sachsen verlieren ihre Jobs. Die Geschäftsführung habe beschlossen, den Standort Chemnitz/Hohenstein-Ernstthal bis Mitte 2026 vollständig zu schließen, teilte das Unternehmen mit. Die Gewerkschaft IG Metall spricht von einem schwarzen Tag für die Region.
Bisher werden dort Anlagen für die Batteriemontage in der Auto-Industrie gebaut. Doch die Nachfrage sei gesunken. "Der Standort befand sich bereits seit einiger Zeit in einer kritischen wirtschaftlichen Lage, da der Markt keine ausreichend großen Aufträge zur Sicherung unseres aktuellen Betriebspunkts bot", so Geschäftsführer Rolf-Günther Nieberding in einer Mitteilung. Ein Großauftrag habe sich jüngst zerschlagen und für die kommenden Jahre seien keine entsprechenden Projekte absehbar. "Daher sehen wir für den Standort mit seinem Profil für globale Großprojekte keine Perspektive mehr."
IG Metall: Unternehmen muss soziale Verantwortung übernehmen
Aus Sorge um ihre Jobs hatten vorige Woche bereits viele Beschäftigte in Chemnitz für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. "Das ist ein schwarzer Tag für unsere Region", sagte nun Ingo Hanemann, Zweiter Bevollmächtigter IG Metall Chemnitz, nach der offiziellen Bekanntgabe der Schließungspläne der Deutschen Presse-Agentur dpa. "Auch für die Auszubildenden im Betrieb ist es ein harter Schlag. Jetzt geht es darum, dass das Unternehmen soziale Verantwortung übernimmt."/hum/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 11,46 auf Tradegate (25. September 2025, 16:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +1,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,37 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,12 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +5,22 %/-21,09 % bedeutet.
"Die Eintragung der neuen TKMS AG und Co. KGaA (Thyssenkrupp Marine Systems) ins Handelsregister ist für Mitte Oktober 2025 geplant, gefolgt von der unmittelbaren Börsennotierung der neuen Gesellschaft. Dies wurde von Thyssenkrupp-Vorstand Volkmar Dinstuhl auf der Hauptversammlung am 8. August 2025 bestätigt und in mehreren Medienberichten erwähnt, darunter von t-online.de, n-tv.de und anderen Quellen." Grok
KEPLER CHEUVREUX erhöht das Kursziel für THYSSENKRUPP von 11,70 EUR auf 13,40 EUR. Buy.