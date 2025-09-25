AGRAVIS spürt bei Genussscheinen Vertrauen von Anlegern (FOTO)
Münster (ots) - Nach der nun erfolgten Billigung des Wertpapierprospektes durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kann die AGRAVIS
(https://www.agravis.de/de/unternehmen) neue Genussscheine an interessierte
Investoren ausgeben. Die Laufzeit beträgt fünfeinhalb Jahre bei einem jährlichen
Zinssatz von 4,6 bzw. 4,0 Prozent. Der Angebotszeitraum erstreckt sich vom 6.
bis 24. Oktober 2025. Der Nennwert pro Genussschein beträgt 1.000 Euro, die
Mindestzeichnung 2.000 Euro. Der Wertpapierprospekt und alle weiteren
Informationen sind auf der Konzernwebsite der AGRAVIS hinterlegt:
agrav.is/genussscheine
(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/genussscheine) . Zur
Genussscheinausgabe äußert sich AGRAVIS-Finanzvorstand Hermann Hesseler im
Interview.
Herr Hesseler, die AGRAVIS will bei Investoren über die Ausgabe von
Genussscheinen bis zu 60 Mio. Euro generieren. Warum?
Hermann Hesseler: Eine solide und breit aufgestellte Finanzstruktur bildet das
Fundament für unser erfolgreiches Agieren im Markt. Und ein Baustein dieser
ausgewogenen Finanzstruktur sind die Genussscheine, die wir nun erneut anbieten.
Damit erhalten wir uns die notwendige Flexibilität für weiteres Wachstum und
stärken unser Eigenkapital.
Wie kommt der Betrag von 60 Mio. Euro zustande?
Hesseler: Es ist das gleiche Volumen wie bei der Emission im Jahr 2020. Diese
Genussscheine zahlen wir planmäßig im November 2025 zurück. Unsere
Hauptversammlung
(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung)
hatte im Mai 2025 den Weg für die Anschlussfinanzierung freigemacht und den
Vorstand zu diesem Schritt ermächtigt. Den setzen wir nun um.
Welche Erwartungen haben Sie an die Emission?
Hesseler: Wir sind zuversichtlich, dass genau wie bei den zurückliegenden
Emissionen auch dieses Mal das Interesse wieder groß sein wird. Denn wir nehmen
ein starkes Vertrauen in die Solidität und wirtschaftliche Stabilität der
AGRAVIS wahr. Zudem bieten wir eine attraktive jährliche Verzinsung für die
beiden Tranchen, in die der Gesamtbetrag aufgeteilt wird. Unter dem Strich aus
unserer Sicht ein gutes Investment in einen klassischen, soliden Agrarhändler.
Pressekontakt:
Bernd Homann
AGRAVIS Raiffeisen AG
Kommunikation
Industrieweg 110
48155 Münster
Tel.: 02 51/6 82-20 50
Fax: 02 51/6 82-20 48
E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.de
http://www.agravis.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104520/6125386
OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG
