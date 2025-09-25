    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    AGRAVIS spürt bei Genussscheinen Vertrauen von Anlegern (FOTO)

    Münster (ots) - Nach der nun erfolgten Billigung des Wertpapierprospektes durch
    die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kann die AGRAVIS
    (https://www.agravis.de/de/unternehmen) neue Genussscheine an interessierte
    Investoren ausgeben. Die Laufzeit beträgt fünfeinhalb Jahre bei einem jährlichen
    Zinssatz von 4,6 bzw. 4,0 Prozent. Der Angebotszeitraum erstreckt sich vom 6.
    bis 24. Oktober 2025. Der Nennwert pro Genussschein beträgt 1.000 Euro, die
    Mindestzeichnung 2.000 Euro. Der Wertpapierprospekt und alle weiteren
    Informationen sind auf der Konzernwebsite der AGRAVIS hinterlegt:
    agrav.is/genussscheine
    (https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/genussscheine) . Zur
    Genussscheinausgabe äußert sich AGRAVIS-Finanzvorstand Hermann Hesseler im
    Interview.

    Herr Hesseler, die AGRAVIS will bei Investoren über die Ausgabe von
    Genussscheinen bis zu 60 Mio. Euro generieren. Warum?

    Hermann Hesseler: Eine solide und breit aufgestellte Finanzstruktur bildet das
    Fundament für unser erfolgreiches Agieren im Markt. Und ein Baustein dieser
    ausgewogenen Finanzstruktur sind die Genussscheine, die wir nun erneut anbieten.
    Damit erhalten wir uns die notwendige Flexibilität für weiteres Wachstum und
    stärken unser Eigenkapital.

    Wie kommt der Betrag von 60 Mio. Euro zustande?

    Hesseler: Es ist das gleiche Volumen wie bei der Emission im Jahr 2020. Diese
    Genussscheine zahlen wir planmäßig im November 2025 zurück. Unsere
    Hauptversammlung
    (https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung)
    hatte im Mai 2025 den Weg für die Anschlussfinanzierung freigemacht und den
    Vorstand zu diesem Schritt ermächtigt. Den setzen wir nun um.

    Welche Erwartungen haben Sie an die Emission?

    Hesseler: Wir sind zuversichtlich, dass genau wie bei den zurückliegenden
    Emissionen auch dieses Mal das Interesse wieder groß sein wird. Denn wir nehmen
    ein starkes Vertrauen in die Solidität und wirtschaftliche Stabilität der
    AGRAVIS wahr. Zudem bieten wir eine attraktive jährliche Verzinsung für die
    beiden Tranchen, in die der Gesamtbetrag aufgeteilt wird. Unter dem Strich aus
    unserer Sicht ein gutes Investment in einen klassischen, soliden Agrarhändler.

    Pressekontakt:

    Bernd Homann
    AGRAVIS Raiffeisen AG
    Kommunikation
    Industrieweg 110
    48155 Münster
    Tel.: 02 51/6 82-20 50
    Fax: 02 51/6 82-20 48
    E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.de
    http://www.agravis.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104520/6125386
    OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG




    Verfasst von news aktuell
