AGRAVIS spürt bei Genussscheinen Vertrauen von Anlegern (FOTO)

Münster (ots) - Nach der nun erfolgten Billigung des Wertpapierprospektes durch

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kann die AGRAVIS

(https://www.agravis.de/de/unternehmen) neue Genussscheine an interessierte

Investoren ausgeben. Die Laufzeit beträgt fünfeinhalb Jahre bei einem jährlichen

Zinssatz von 4,6 bzw. 4,0 Prozent. Der Angebotszeitraum erstreckt sich vom 6.

bis 24. Oktober 2025. Der Nennwert pro Genussschein beträgt 1.000 Euro, die

Mindestzeichnung 2.000 Euro. Der Wertpapierprospekt und alle weiteren

Informationen sind auf der Konzernwebsite der AGRAVIS hinterlegt:

agrav.is/genussscheine

(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/genussscheine) . Zur

Genussscheinausgabe äußert sich AGRAVIS-Finanzvorstand Hermann Hesseler im

Interview.



Herr Hesseler, die AGRAVIS will bei Investoren über die Ausgabe von

Genussscheinen bis zu 60 Mio. Euro generieren. Warum?





Hermann Hesseler: Eine solide und breit aufgestellte Finanzstruktur bildet das

Fundament für unser erfolgreiches Agieren im Markt. Und ein Baustein dieser

ausgewogenen Finanzstruktur sind die Genussscheine, die wir nun erneut anbieten.

Damit erhalten wir uns die notwendige Flexibilität für weiteres Wachstum und

stärken unser Eigenkapital.



Wie kommt der Betrag von 60 Mio. Euro zustande?



Hesseler: Es ist das gleiche Volumen wie bei der Emission im Jahr 2020. Diese

Genussscheine zahlen wir planmäßig im November 2025 zurück. Unsere

Hauptversammlung

(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung)

hatte im Mai 2025 den Weg für die Anschlussfinanzierung freigemacht und den

Vorstand zu diesem Schritt ermächtigt. Den setzen wir nun um.



Welche Erwartungen haben Sie an die Emission?



Hesseler: Wir sind zuversichtlich, dass genau wie bei den zurückliegenden

Emissionen auch dieses Mal das Interesse wieder groß sein wird. Denn wir nehmen

ein starkes Vertrauen in die Solidität und wirtschaftliche Stabilität der

AGRAVIS wahr. Zudem bieten wir eine attraktive jährliche Verzinsung für die

beiden Tranchen, in die der Gesamtbetrag aufgeteilt wird. Unter dem Strich aus

unserer Sicht ein gutes Investment in einen klassischen, soliden Agrarhändler.



