Lieferfähigkeit von Magneten trotz globaler Engpässe - MagnetMax.de informiert
Waldlaubersheim/Bad Kreuznach (ots) - Seit Frühjahr 2025 stehen die Lieferketten
für Hochleistungsmagnete unter Druck. China hat Exportkontrollen für Seltene
Erden und Magnetmaterialien eingeführt; als Reaktion auf US-Zollerhöhungen
folgte ein Exportstopp für Seltene Erden. Im Mai brachen Ausfuhren ein, in
Europa kam es zu Produktionsunterbrechungen. Preise stiegen um 40 %,
Liefertermine verzögerten sich. Trotz Lockerungen für EU-Unternehmen im Juni
wurden bis September nur 19 von 141 Lieferanträgen bewilligt. Europa ist stark
abhängig: rund 98 % der Magnetimporte stammen aus China.
Marktlage
Besonders betroffen sind SmCo sowie Hochtemperatur-NdFeB mit Dy/Tb .
Standard-NdFeB ohne Schwer-REE bleibt vergleichsweise verfügbar, mit
verlängerten Lieferzeiten.
MagnetMax.de bleibt lieferfähig
Dank vorausschauender Bevorratung und breiter Lieferantenbasis hält MagnetMax.de
solide Bestände - von Neodym Magneten (https://www.magnetmax.de/neodym-magnete)
über Topf-/Flachgreifer bis zu Magnetbaugruppen . Projektkritische Bedarfe
werden priorisiert; parallel sichert MagnetMax Kontingente nach und prüft
Substitutionen (angepasste Magnetisierung, leichtere REE-Grades, ferritische
Optionen, wo technisch vertretbar).
Bei MagnetMax lagern mehrere Millionen Artikel im achtstöckigen Hochregal in
Waldlaubersheim . Beliefert werden Unternehmen und Privatkunden mit
Supermagneten , Neodym-Power-Magnetbändern , Flachleistenmagneten und
Spezialanfertigungen . " Millionen Magnete sind sofort verfügbar, unser großes
Lager ist jetzt unser Wettbewerbsvorteil ", sagt der Geschäftsführer Lars Domres
.
Sonderanfertigungen
Die Spezialfanfertigung läuft weiter (Toleranzen, Beschichtungen,
Magnetisierungen, Baugruppen). Bei Dy/Tb-kritischen Spezifikationen weist
MagnetMax.de transparent auf mögliche längere Vorlaufzeiten hin und bietet
gleichwertige Design-Optionen inklusive thermischer Auslegung und
Kostenszenarien.
Was Kunden jetzt tun können
- Bedarf frühzeitig melden , um Lager und Produktionsslots zu sichern.
- Technische Flexibilität prüfen (Temperaturfenster, Toleranzen) -
Design-to-Availability nutzen.
- Serien doppelt absichern : alternative Spezifikationen freigeben.
Statement MagnetMax.de
"Die Lage am Magnetmarkt ist herausfordernd, aber beherrschbar. Weil wir
frühzeitig Bestände aufgebaut und Alternativen qualifiziert haben, sind wir
lieferfähig - von Sofortlieferung ab Lager bis zur Sonderanfertigung", erklärt
das Team von MagnetMax.de.
Pressekontakt:
Presseabteilung MagnetMax
E-Mail: mailto:marketing@magnetmax.de
Telefon:067079150270
Web: http://www.magnetmax.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181059/6125390
OTS: dogeo GmbH
