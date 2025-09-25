Lieferfähigkeit von Magneten trotz globaler Engpässe - MagnetMax.de informiert

Waldlaubersheim/Bad Kreuznach (ots) - Seit Frühjahr 2025 stehen die Lieferketten

für Hochleistungsmagnete unter Druck. China hat Exportkontrollen für Seltene

Erden und Magnetmaterialien eingeführt; als Reaktion auf US-Zollerhöhungen

folgte ein Exportstopp für Seltene Erden. Im Mai brachen Ausfuhren ein, in

Europa kam es zu Produktionsunterbrechungen. Preise stiegen um 40 %,

Liefertermine verzögerten sich. Trotz Lockerungen für EU-Unternehmen im Juni

wurden bis September nur 19 von 141 Lieferanträgen bewilligt. Europa ist stark

abhängig: rund 98 % der Magnetimporte stammen aus China.



Marktlage





Besonders betroffen sind SmCo sowie Hochtemperatur-NdFeB mit Dy/Tb .

Standard-NdFeB ohne Schwer-REE bleibt vergleichsweise verfügbar, mit

verlängerten Lieferzeiten.



MagnetMax.de bleibt lieferfähig



Dank vorausschauender Bevorratung und breiter Lieferantenbasis hält MagnetMax.de

solide Bestände - von Neodym Magneten (https://www.magnetmax.de/neodym-magnete)

über Topf-/Flachgreifer bis zu Magnetbaugruppen . Projektkritische Bedarfe

werden priorisiert; parallel sichert MagnetMax Kontingente nach und prüft

Substitutionen (angepasste Magnetisierung, leichtere REE-Grades, ferritische

Optionen, wo technisch vertretbar).



Bei MagnetMax lagern mehrere Millionen Artikel im achtstöckigen Hochregal in

Waldlaubersheim . Beliefert werden Unternehmen und Privatkunden mit

Supermagneten , Neodym-Power-Magnetbändern , Flachleistenmagneten und

Spezialanfertigungen . " Millionen Magnete sind sofort verfügbar, unser großes

Lager ist jetzt unser Wettbewerbsvorteil ", sagt der Geschäftsführer Lars Domres

.



Sonderanfertigungen



Die Spezialfanfertigung läuft weiter (Toleranzen, Beschichtungen,

Magnetisierungen, Baugruppen). Bei Dy/Tb-kritischen Spezifikationen weist

MagnetMax.de transparent auf mögliche längere Vorlaufzeiten hin und bietet

gleichwertige Design-Optionen inklusive thermischer Auslegung und

Kostenszenarien.



Was Kunden jetzt tun können



- Bedarf frühzeitig melden , um Lager und Produktionsslots zu sichern.

- Technische Flexibilität prüfen (Temperaturfenster, Toleranzen) -

Design-to-Availability nutzen.

- Serien doppelt absichern : alternative Spezifikationen freigeben.



Statement MagnetMax.de



"Die Lage am Magnetmarkt ist herausfordernd, aber beherrschbar. Weil wir

frühzeitig Bestände aufgebaut und Alternativen qualifiziert haben, sind wir

lieferfähig - von Sofortlieferung ab Lager bis zur Sonderanfertigung", erklärt

das Team von MagnetMax.de.



