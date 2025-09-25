    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Lieferfähigkeit von Magneten trotz globaler Engpässe - MagnetMax.de informiert

    Waldlaubersheim/Bad Kreuznach (ots) - Seit Frühjahr 2025 stehen die Lieferketten
    für Hochleistungsmagnete unter Druck. China hat Exportkontrollen für Seltene
    Erden und Magnetmaterialien eingeführt; als Reaktion auf US-Zollerhöhungen
    folgte ein Exportstopp für Seltene Erden. Im Mai brachen Ausfuhren ein, in
    Europa kam es zu Produktionsunterbrechungen. Preise stiegen um 40 %,
    Liefertermine verzögerten sich. Trotz Lockerungen für EU-Unternehmen im Juni
    wurden bis September nur 19 von 141 Lieferanträgen bewilligt. Europa ist stark
    abhängig: rund 98 % der Magnetimporte stammen aus China.

    Marktlage

    Besonders betroffen sind SmCo sowie Hochtemperatur-NdFeB mit Dy/Tb .
    Standard-NdFeB ohne Schwer-REE bleibt vergleichsweise verfügbar, mit
    verlängerten Lieferzeiten.

    MagnetMax.de bleibt lieferfähig

    Dank vorausschauender Bevorratung und breiter Lieferantenbasis hält MagnetMax.de
    solide Bestände - von Neodym Magneten (https://www.magnetmax.de/neodym-magnete)
    über Topf-/Flachgreifer bis zu Magnetbaugruppen . Projektkritische Bedarfe
    werden priorisiert; parallel sichert MagnetMax Kontingente nach und prüft
    Substitutionen (angepasste Magnetisierung, leichtere REE-Grades, ferritische
    Optionen, wo technisch vertretbar).

    Bei MagnetMax lagern mehrere Millionen Artikel im achtstöckigen Hochregal in
    Waldlaubersheim . Beliefert werden Unternehmen und Privatkunden mit
    Supermagneten , Neodym-Power-Magnetbändern , Flachleistenmagneten und
    Spezialanfertigungen . " Millionen Magnete sind sofort verfügbar, unser großes
    Lager ist jetzt unser Wettbewerbsvorteil ", sagt der Geschäftsführer Lars Domres
    .

    Sonderanfertigungen

    Die Spezialfanfertigung läuft weiter (Toleranzen, Beschichtungen,
    Magnetisierungen, Baugruppen). Bei Dy/Tb-kritischen Spezifikationen weist
    MagnetMax.de transparent auf mögliche längere Vorlaufzeiten hin und bietet
    gleichwertige Design-Optionen inklusive thermischer Auslegung und
    Kostenszenarien.

    Was Kunden jetzt tun können

    - Bedarf frühzeitig melden , um Lager und Produktionsslots zu sichern.
    - Technische Flexibilität prüfen (Temperaturfenster, Toleranzen) -
    Design-to-Availability nutzen.
    - Serien doppelt absichern : alternative Spezifikationen freigeben.

    Statement MagnetMax.de

    "Die Lage am Magnetmarkt ist herausfordernd, aber beherrschbar. Weil wir
    frühzeitig Bestände aufgebaut und Alternativen qualifiziert haben, sind wir
    lieferfähig - von Sofortlieferung ab Lager bis zur Sonderanfertigung", erklärt
    das Team von MagnetMax.de.

    Pressekontakt:

    Presseabteilung MagnetMax
    E-Mail: mailto:marketing@magnetmax.de
    Telefon:067079150270
    Web: http://www.magnetmax.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181059/6125390
    OTS: dogeo GmbH




